Resovia – Chrobry Głogów 🇵🇱 Typy, kursy (05.06.2021)

W teorii jeszcze to nie jest mecz o pietruszk臋 dla obu stron. Resovia – Chrobry G艂og贸w to starcie dru偶yn, kt贸re w teorii mog膮 jeszcze radykalnie zmieni膰 swoje po艂o偶enie. Wydaje si臋 jednak, 偶e po tym spotkaniu b臋d膮 mieli absolutny spok贸j.

Resovia – Chrobry G艂og贸w zapowied藕 (sobota, 16:00)

Rzeszowianie jeszcze nie maj膮 100% pewno艣ci na utrzymanie w lidze. W teorii GKS Be艂chat贸w mo偶e dwa razy wygra膰 i przeskoczy膰 Resovie. Trudno wyobrazi膰 sobie ten scenariusz, ale jest on matematycznie mo偶liwy. Jednak ekipa z Podkarpacia wiosn膮 punktuje ca艂kiem nie藕le, jak na zesp贸艂 z do艂u tabeli. Poniek膮d to zas艂uga faktu, 偶e praktycznie wszystkie mecze graj膮 w roli gospodarza. Co ciekawe a偶 trzy obiekty s艂u偶y艂y lub s艂u偶膮 Resovii w tym sezonie. Nominalny stadion przy Wyspia艅skiego, boczne boisko, na kt贸rym by艂 rozgrywany pierwszy wiosenny mecz oraz stadion miejski, czyli arena, gdzie od dawna gra Stal Rzesz贸w.

Dru偶yna z Dolnego 艢l膮ska w teorii nadal ma szans臋 na awans do strefy bara偶owej. K艂opot w tym, 偶e musia艂by wydarzy膰 si臋 cud, by Chrobry G艂og贸w zako艅czy艂 na 6. miejscu. Mog艂o by膰 lepiej i do ko艅ca mogli walczy膰 o awans, ale ostatnie trzy spotkania troch臋 pokrzy偶owa艂y im plany. Remisy z Termalik膮 oraz Sandecj膮 oraz nieoczekiwana pora偶ka w domu z GKS-em Be艂chat贸w. Chocia偶 i w ich przypadku mowa o meczu na… bocznym boisku.

Resovia – Chrobry G艂og贸w kursy bukmacher贸w

TOTALbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Resovia wygra, kurs: 2,32

Chrobry wygra, kurs: 2,95

Remis, kurs: 3,30

Resovia – Chrobry G艂og贸w fakty meczowe

Jesieni膮 by艂o 3:0 dla Chrobrego

Resovia wiosn膮 wygra艂a pi臋膰 mecz贸w u siebie

Chrobry przegra艂 tylko dwa z o艣miu wyjazdowych mecz贸w w 2021 roku

Resovia – Chrobry G艂og贸w typy

Czas by rzeszowianie przypiecz臋towali utrzymanie w lidze. Wystarczy remis, ale stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy.

Typ: Resovia @ 2,32 TOTALbet