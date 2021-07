Pewna wygrana i bezdyskusyjny awans. Śląsk Wrocław walczy dalej w eliminacjach do LKE!

To był dobry tydzień dla polskich ekip w europejskich pucharach. Najpierw awans do kolejnej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów zagwarantowała sobie Legia Warszawa. W czwartkowy wieczór formalności dopełnił Śląsk Wrocław, który bez większych problemów poradził sobie z estońskim Paide na Stadionie Miejskim we Wrocławiu, wygrywając 2:0.

Wyjazdowe zwycięstwo 2:1 postawiło piłkarzy Jacka Magiera w bardzo dobrej sytuacji. Śląsk nie mógł jednak zlekceważyć estońskiego przeciwnika. Już od pierwszego gwizdka sędziego można było dostrzec dość dużą determinację i organizację w szeregach Śląska. Wrocławski klub dominował na boisku, stwarzając sobie kilka sytuacji.

Upór gospodarzy przyniósł skutek w 41. minucie spotkania. Podanie Erika Exposito wykorzystał Patryk Janasik, który tym samym wyprowadził Śląsk Wrocław na prowadzenie.

Bramka rozstrzygająca dwumecz

W drugiej połowie spotkania obraz meczu nie uległ specjalnej zmianie. Śląsk dłużej utrzymywał się przy piłce i częściej meldował się pod bramką Paide. W 66. minucie kwestia awansu została rozstrzygnięta. Nowy napastnik Śląska – Victor Garcia otrzymał piłkę od Waldemara Soboty i tym samym strzelił premierowego gola dla wrocławskiej ekipy, ustalając ostatecznie wynik rywalizacji na 2:0.

Walka z niespodziewanym rywalem

W momencie wylosowania drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Konferencji Europy, potencjalnym rywalem Śląska Wrocław wydawała się ekipa MOL Fehervar. Dość niespodziewanie węgierski klub przegrał dwumecz z armeńskim zespołem Ararat i ten właśnie przeciwnik będzie kolejnym rywalem Śląska w walce o udział w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy.

Śląsk Wrocław 2:0 Paide

1:0 Janasik 41′

2:0 Garcia 66′

fot. Rafał Szyszka/futbolnews.pl