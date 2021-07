🇹🇷 Galatasaray – PSV 🇳🇱 Typy, kursy (28.07.2021)

W rewan偶owym meczu drugiej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrz贸w pi艂karze Galatasaray zmierz膮 si臋 w Stambule z PSV. Pierwszy wynik tej rywalizacji sugeruje, 偶e kwestia awansu jest ju偶 rozstrzygni臋ta.

Galatasaray – PSV zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Z pewno艣ci膮 przed pierwszym meczem tych dru偶yn wielu kibic贸w spodziewa艂o si臋 nieco bardziej wyr贸wnanej rywalizacji. Rzeczywisto艣膰 wygl膮da艂a jednak zupe艂nie inaczej. Pi艂karze PSV kompletnie zdeklasowali swoich rywali, a bohaterem holenderskiej dru偶yny zosta艂 Eran Zahavi.

Izraelski napastnik strzeli艂 bowiem a偶 trzy gole, a tak偶e zaliczy艂 jedn膮 asyst臋 przy bramce Gotze. Postawa niemieckiego zawodnika r贸wnie偶 jest warta uwagi, gdy偶 by艂y gracz BVB zanotowa艂 w tym starciu dwa trafienia. Honorow膮 bramk臋 dla Galatasaray strzeli艂 Kilinc.

Trudno zatem wyobrazi膰 sobie, by w dwumeczu Galatasaray-PSV nast膮pi艂a jaka艣 sensacja w kontek艣cie rewan偶owego pojedynku.

Galatasaray – PSV kursy bukmacher贸w

Faworytem meczu jest PSV. Kurs na zwyci臋stwo holenderskiej ekipy wynosi 2.07. Z kolei remis w tym spotkaniu oszacowano na kurs 3.75. Triumf Galatasaray oceniono na kurs 3.15.

Galatasaray – PSV fakty meczowe

Pi艂karze Galatasaray wygrali cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Gracze PSV nie zanotowali pora偶ki w 偶adnym z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w zawodnicy Galatasaray tracili minimum jednego gola

Galatasaray – PSV typy

Trudno spodziewa膰 si臋, by po takiej pora偶ce pi艂karze Galatasaray zdo艂ali zmobilizowa膰 si臋 do rewan偶u. Gracze PSV maj膮 szanse, by zanotowa膰 drugie zwyci臋stwo w tym dwumeczu.

Galatasaray – PSV | Typ: PSV wygra mecz 2.07 @ LV BET聽

Galatasaray – PSV | Typ: PSV wygra mecz i obie dru偶yny strzel膮 gola 2.9 @ LV BET