Monaco – Nantes 🇫🇷 Typy, kursy (06.08.2021)

W ramach pierwszej kolejki Ligue 1, zawodnicy Monaco zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Nantes. B臋dzie to inauguruj膮ce spotkanie nowego sezonu ligi francuskiej.

Monaco – Nantes zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Gospodarze rozegrali ju偶 jedno oficjalne spotkanie w tym sezonie. Zawodnicy Monaco pokonali na wyje藕dzie Spart臋 Praga i zrobili spory krok w stron臋 awansu do czwartej rundy kwalifikacji do fazy grupowej Ligi Mistrz贸w. Dzisiaj jednak francuska dru偶yna musi skupi膰 si臋 na krajowych rozgrywkach, kt贸re b臋d膮 dla nich r贸wnie wa偶ne co europejskie puchary. Bukmacherzy spodziewaj膮 si臋 wygranej Monaco i nie jest to wielkie zaskoczenie.

Go艣cie w zesz艂ym roku rzutem na ta艣m臋 utrzymali si臋 w Ligue 1. Gracze Nantes zaj臋li osiemnast膮 pozycj臋 w ligowej tabeli kt贸ra dawa艂a szans臋 na gr臋 w bara偶ach. Tam go艣ciom dzisiejszego starcia uda艂o si臋 pokona膰 ekip臋 z Ligue 2 i ostatecznie mo偶emy ogl膮da膰 Nantes w tym sezonie w elicie. Mimo wszystko potrzebuj膮 oni lepszej gry w tym roku je艣li chc膮 utrzyma膰 si臋 bez wi臋kszych problem贸w. Dzisiaj o punkty b臋dzie go艣ciom jednak trudno.

Monaco – Nantes kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Monaco. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 1.57. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Monaco – Nantes, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 5.40.

Monaco – Nantes fakty meczowe

– Go艣cie nie zachowali czystego konta od 5 mecz贸w.

– Zawodnicy Monaco wygrali ostatnie 6 spotka艅 przeciwko Nantes.

– Na ostatnich 5 spotka艅 go艣ci w a偶 4 tracili oni pierwsz膮 bramk臋.

Monaco – Nantes nasze typy

Zawodnicy z Monaco chc膮 w tym sezonie gra膰 na jeszcze lepszym poziomie ni偶 rok temu. Gospodarze dzisiejszego starcia swoje problemy maj膮 ju偶 za sob膮 i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e w dzisiejszym starciu oka偶膮 si臋 lepsi od przeciwnik贸w z Nantes.

Monaco – Nantes | Typ: handicap: Monaco -1 @2.35 BETFAN

Monaco – Nantes | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.65 BETFAN