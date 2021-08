Borussia Dortmund – Bayern Monachium 🇩🇪 Typy, kursy (17.08.2021)

Borussia Dortmund zmierzy się na własnym obiekcie z Bayernem Monachium. Będzie to spotkanie o Superpuchar Niemiec.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium zapowiedź (wtorek, 20:30)

Zawodnicy i fani z Dortmundu mają na ten sezon wielkie oczekiwania. Wiele osób spodziewa się, że Borussia będzie w stanie powalczyć o mistrzostwo Niemiec. Pierwsza kolejka pokazała, że gospodarze są naprawdę dobrze przygotowani do tego sezonu. Mecz z Bayernem na pewno będzie trudniejszy, ale ewentualna wygrana pozwoli zawodnikom z Dortmundu uwierzyć, że Bayern w tym sezonie nie będzie wcale bardzo mocny.

Goście w pierwszej kolejce zremisowali na wyjeździe z Borussią Monchengladbach. Mimo wszystko nikt w Monachium nie panikuje, bo początki są z reguły ciężkie i trzeba pamiętać, że Julian Nagelsmann wciąż uczy się tego klubu. Niemiecki trener chciałby jednak jak najszybciej sięgnąć po pierwsze trofeum z Bayernem i Superpuchar może być idealną okazją do osiągnięcia tego celu.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów do wygranej jest Bayern Monachium. Na zwycięstwo ekipy z Monachium kurs wynosi 2.19. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Borussia Dortmund – Bayern Monachium, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.95. Zwycięstwo trzeciej drużyny poprzedniego sezonu Bundesligi wyceniane jest po kursie 2.90.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium fakty meczowe

Gospodarze wygrali swoje 3 poprzednie mecze.

Na ostatnich 10 meczów gospodarzy w aż 8 strzelali oni pierwszą bramkę.

Bayern nie wygrał żadnego ze swoich ostatnich pięciu meczów.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium nasze typy

Można spodziewać się ofensywnego starcia w Dortmundzie. Obie drużyny chciałyby pokazać się z dobrej strony i nie powinno zabraknąć walki, która będzie skutkować żółtymi kartkami. Dodatkowo Robert Lewandowski zaczął sezon od strzelania bramki i dzisiaj zapewne po raz kolejny pokona bramkarza swojej byłej drużyny.

Borussia Dortmund – Bayern Monachium | Typ: Robert Lewandowski strzeli gola @1.65 BETFAN

Borussia Dortmund – Bayern Monachium | Typ: obie drużyny powyżej 1 żółtej kartki @2.75 BETFAN