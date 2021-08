Radomiak Radom – Warta Poznań 🇵🇱 Typy, kursy (20.08)

Warta Poznań była jedną z większych rewelacji poprzedniego sezonu, kiedy jako beniaminek, zajęła wysokie 5. miejsce w tabeli, wyprzedzając między innymi swojego rywala zza miedzy. Teraz to Radomiak jest beniaminkiem i na pewno chciałby osiągnąć podobny sukces. Ale, żeby to zrobić należy zdobywać punkty w takim meczu jak ten.

Radomiak Radom – Warta Poznań zapowiedź (piątek, 20:30)

Obie ekipy przegrały swoje ostatnie mecze i na pewno nastroje w drużynach są dalekie od optymalnych. Wydaje się jednak, że gospodarzom – oprócz atutu własnego boiska – będzie sprzyjać fakt, że mieli 5 dni odpoczynku więcej, niż ich przeciwnicy. Czy zdołają przekuć na swoją korzyść te dwie zalety?

Warta jest wyżej w tabeli o zaledwie dwa “oczka”, ale trzeba zaznaczyć, że radomianie mają jeden mecz mniej i punkt straty nie jest aż taką różnicą. Istnieje spore prawdopodobieństwo, że drużyna z Mazowsza zacznie nadchodzący weekend wyżej w tabeli od rewelacji poprzedniego sezonu. Chociaż warto podkreślić, że Radomiak ostatni mecz z Wartą wygrał w październiku 2016 roku. Żeby Was uświadomić, kiedy to było, to przypomnijcie sobie Legię, walczącą w fazie grupowej Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Radomiak Radom – Warta Poznań kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Radomiaka: 2.0

remis: 3.50

zwycięstwo Warty Poznań: 3.75

Radomiak Radom – Warta Poznań fakty meczowe

Warta Poznań nie straciła bramki w ostatnich 5 spotkaniach z Radomiakiem

Warta Poznań wygrała ostatnie 4 spotkaniach z Radomiakiem z bilansem 8:0

Ostatni domowy mecz Radomiaka to zwycięstwo z Legią Warszawa 3:1

Radomiak Radom – pięć ostatnich spotkań

Wisła Płock – Radomiak Radom 1:0

Radomiak Radom – Legia Warszawa 3:1

Radomiak Radom – GKS Bełchatów

Lech Poznań – Radomiak Radom 0:0

Radomiak Radom – Motor Lublin 1:2

Warta Poznań – pięć ostatnich spotkań

Warta Poznań – Legia Warszawa 0:2

Górnik Łęczna – Warta Poznań 0:4

Warta Poznań – Pogoń Szczecin 1:1

Śląsk Wrocław – Warta Poznań 2:2

Zagłębie Lubin – Warta Poznań 0:1

Radomiak Radom – Warta Poznań nasze typy

W pierwszej połowie, jak to w piątkowe spotkaniach Ekstraklasy, spodziewamy się wzajemnego badania obu ekip zakończonego remisem, a na koniec spotkania gospodarzy, którzy przechylają szalę zwycięstwa na swoją stronę, tak jak robili to w każdym meczu w tym sezonie na swoim stadionie. Sądzimy również, że Warta napsuje trochę krwi radomianom i strzeli co najmniej jednego gola.

Radomiak Radom – Warta Poznań |typ: Do przerwy/Koniec meczu Remis/Radomiak Radom @4.85 BETFAN

Radomiak Radom – Warta Poznań |typ: BTS Tak @1.84 BETFAN