Liverpool – Burnley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (21.08)

Premier League wraca na Anfield Road, na którym wreszcie zasiądzie publiczność, w celu obejrzenia meczu o stawkę. O oprawę spotkania możemy być spokojni, ale czy można się spodziewać przewidywalnego przebiegu gry?

Liverpool – Burnley zapowiedź (sobota, 13:30)

Patrząc na to, jak dobrze wyglądała ofensywa The Reds, trudno nie upatrywać w nich faworyta dzisiejszego spotkania. Diego Jota, Mo Salah, Mane, Firminho – tylko przedostatni z piłkarzy nie strzelił gola w pierwszej kolejce przeciwko Norwich. Jak dołożymy do tego mecz “na zero z tyłu” w wykonaniu Van Dijka i Alissona, to możemy sobie zdać sprawę, że mało kto w Europie byłby w stanie rywalizować z takim Liverpoolem.

Piłkarze Burnley muszą zdawać z tego sprawę. W pierwszej kolejce przegrali u siebie z Brighton i wątpimy, żeby zakładali przed sezonem stratę punktów z tym zespołem. To na pewno nie wpływa dobrze na morale zespołu. Te mogą poprawić wspomnienia z ostatniej wycieczki na Anfield Road w styczniu tego roku. Wówczas Burnley sensacyjnie wygrało 1:0.

Liverpool – Burnley kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Liverpoolu: 1.20

remis: 6.70

zwycięstwo Burnley: 13.50

Liverpool – Burnley Mielec fakty meczowe

W pierwszej kolejce w spotkaniach obu ekip padły 3 gole

W sezonie 2020/21 w dwumeczu obu drużyn przegrywali gospodarze

5 ostatnich meczów pomiędzy dwoma ekipami to: 3 zwycięstwa Liverpoolu i 1 wygrana Burnley.

Liverpool – Burnley nasze typy

Zwycięstwo jest obowiązkiem gospodarzy i wszystko wskazuje na to, że go wypełnią. Przy takiej ofensywie Liverpoolu i jakości obrony Bunley spodziewamy się również, że The Reds będą już prowadzić w przerwie spotkania.

Liverpool – Burnley |typ: Liverpool Hanicap -1 @1.58 BETFAN

Liverpool – Burnley |typ Połowa/Koniec spotkania: Liverpool/Liverpool @1.57 BETFAN