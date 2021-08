Osasuna – Celta Vigo 🇪🇸 Typy, kursy (23.08.2021)

Osasuna zmierzy si臋 dzisiaj u siebie z Celt膮 Vigo. Zar贸wno gospodarze jak i go艣cie stracili punkty w pierwszej kolejce. Czy tym razem kt贸ra艣 z tych ekip zawalczy o wygran膮?

Osasuna 鈥 Celta Vigo zapowied藕 (poniedzia艂ek, 22:00)

Osasuna sw贸j sezon rozpocz臋艂a do pojedynku z Espanyolem. Starcie z dru偶yn膮 z聽 Barcelony zako艅czy艂o si臋 bezbramkowym remisem. Sam rezultat w przypadku pi艂karzy z Pampeluny nie jest zaskoczeniem. Niemniej, Espanyol jest beniaminkiem, dlatego te偶 od dru偶yny z Navarry mo偶na by艂o po prostu liczy膰 na wi臋cej. W kontek艣cie dzisiejszego spotkania istotny pozostaje fakt, 偶e Osasuna wygra艂a dwa z trzech poprzednich star膰 z Celt膮.

Ekipa z Vigo zosta艂a w pierwszej kolejce rzucona g艂臋bok膮 wod臋. Pi艂karze z Galicji w meczu inauguracyjnym podejmowali Atletico Madryt. Mimo walki oraz ambicji, Celcie nie uda艂o si臋 powstrzyma膰 mistrz贸w Hiszpanii. Ostateczny wynik tego pojedynku wyni贸s艂 2:1 na korzy艣膰 Atleti. Iago Aspas jest postaci膮, o kt贸rej zwykle wszyscy wypowiadaj膮 si臋 w superlatywach. Niestety napastnik go艣ci w poprzednim meczu dopu艣ci艂 si臋 bardzo niesportowego zachowania. Lider Celty podczas boiskowego spi臋cia postanowi艂 w艂o偶y膰 palec w oko Mario Hermoso. Zaj艣cie to niestety umkn臋艂o s臋dziemu, dlatego te偶 Aspas unikn膮艂 konsekwencji i zagra w dzisiejszym meczu,

Osasuna 鈥 Celta Vigo nasze typy

Wszystko wskazuje, 偶e b臋dzie to interesuj膮ce i wyr贸wnane starcie. Na papierze to Celta dysponuje lepszym sk艂adem, po stronie Osasuny stoi jednak atut w艂asnego boiska oraz historia bezpo艣rednich star膰. Stawiamy dzisiaj na remis oraz BTTS. Nie b臋dzie to mo偶e i najpi臋kniejsze widowisko, jednak na pewno nie zabraknie w nim walki oraz emocji.

Osasuna 鈥 Celta Vigo kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Osasuny: 1.76

remis: 3.05

zwyci臋stwo Celty: 2.76

Osauna 鈥 Celta Vigo fakty meczowe

Osasuna wygra艂a dwa z trzech poprzednich star膰 mi臋dzy tymi zespo艂ami.

Osasuna zremisowa艂a w poprzedniej kolejce z Espanyolem.

Celta przegra艂a w poprzednim tygodniu z Atletico.

Osasuna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Osasuna 鈥 Espanyol 0:0

Liverpool 鈥 Osasuna 3:1

Real Sociedad 鈥 Osasuna 1:3

Osasuna 鈥 Logrones 2:0

Osasuna 鈥 Mirandes 1:0

Celta Vigo pi臋膰 ostatnich spotka艅

Celta Vigo 鈥 Atletico Madryt 1:2

Wolves 鈥 Celta Vigo 0:1

Celta Vigo 鈥 Gil Vicente 0:0

Celta Vigo Paphos 2:0

Celta Vigo 鈥 Sanluqueno 3:0