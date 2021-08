Gent – Raków Częstochowa 🇧🇪 🇵🇱 Typy, kursy (26.08.2021)

Pi艂karze Rakowa Cz臋stochowa stoj膮 przed historyczn膮 szans膮. Pierwszy mecz pozwoli艂 dru偶ynie przybli偶y膰 si臋 nieco do awansu. Starcie rewan偶owe nie b臋dzie jednak 艂atwiejsze, Gent b臋dzie mie膰 po swojej stronie wsparcie trybun, kt贸re w tego typu spotkaniach potrafi zrobi膰 r贸偶nic臋.

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Pi艂karze Gent mog膮 czu膰 ogromne rozczarowanie po pierwszym meczu. Zesp贸艂 z Belgii dominowa艂 niemal w ka偶dej mo偶liwej statystyce, jednak mimo to, nie by艂 w stanie zdoby膰 chocia偶by jednego gola. Ekipa z Cz臋stochowy dzi臋ki swojej skuteczno艣ci oraz odrobinie szcz臋艣cia wykorzysta艂a swoj膮 okazj臋 i zdoby艂a bramk臋, kt贸ra w ostatecznym rachunku mo偶e daj jej awans do Ligi Konferencji. To Gent jest faworytem tego meczu, jednak pami臋ta膰 nale偶y, 偶e o ile wsparcie trybun mo偶e podzia艂a膰 na zesp贸艂 motywuj膮co, o tyle presja zwi膮zana z byciem faworytem mo偶e parali偶owa膰.

Niezale偶nie od wyniku dzisiejszego meczu, pi艂karze Rakowa opuszcz膮 boisko z podniesionymi g艂owami. Nikt nie przypuszcza艂, 偶e dru偶yna zajdzie tak daleko w eliminacjach oraz b臋dzie prezentowa膰 tak r贸wn膮 i skuteczn膮 gr臋. Zesp贸艂 z Cz臋stochowy b臋dzie musia艂 dzisiaj wzbi膰 si臋 na wy偶yny swoich umiej臋tno艣ci, jednak o postaw臋 go艣ci powinni艣my by膰 raczej spokojni, na przestrzeni ca艂ych eliminacji pokazali oni, 偶e s膮 grup膮 ludzi, kt贸ra 艂atwo si臋 nie podda i b臋dzie walczy膰 do samego ko艅ca.

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Rak贸w ju偶 kilukrotnie udowdni艂, 偶e jest dru偶yn膮 zdoln膮 do sprawiania niespodzianek. Stawiamy dzisiaj na awans go艣ci oraz under 2.5 gole. Nie bez powodu zawodnicy z Cz臋stochowy pozostaj膮 niepokonani w kwalifikacjach do Ligi Konferencji.

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa |typ: awans 鈥 Rak贸w @2.22 BETFAN

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa |typ: under 2.5 gole @1.97 BETFAN

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Gent: 1.45

remis: 4.40

zwyci臋stwo Rakowa: 6.90

Gent 鈥 Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Rak贸w nie przegra艂 ani jednego meczu w tych eliminacjach.

W ka偶dym z dotychczasowych spotka艅 Rakowa w eliminacjach pada艂y maksimum dwa gole.

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 wygran膮 Rakowa wynikiem 1:0.

Gent pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w 鈥 Gent 1:0

Gent 鈥 KV Mechelen 2:0

RFS 鈥 Gent 0:1

Oostende 鈥 Gent 1:0

Gent 鈥 RFS 2:2

Rak贸w Cz臋stochowa pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w 鈥 Gent 1:0

Kaza艅 鈥 Rak贸w 0:1

Wis艂a Krak贸w 鈥 Rak贸w 1:2

Rak贸w 鈥 Kaza艅 0:0

Jagiellonia 鈥 Rak贸w 3:0