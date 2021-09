🇻🇪 Wenezuela – Argentyna 🇦🇷 Typy, kursy (3.09.2021)

Mecz Wenezuela – Argentyna to z różnych względów bardzo ważne spotkanie dla obu ekip, które zmierzą się ze sobą na Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo w San Cristobal. Rezultat tego pojedynku będzie wyjątkowo istotny w kontekście walki o mundial w Katarze zwłaszcza dla gospodarzy.

Wenezuela – Argentyna zapowiedź (piątek, 02:00)

Wenezuelczycy po sześciu kolejkach południowoamerykańskich eliminacji mają na swoim koncie zaledwie 4 punkty. Ich szanse na awans na mundial wprawdzie jeszcze nie przepadły, ale z każdą kolejną porażką będą gwałtownie maleć. W starciu z Argentyną wielkim sukcesem będzie choćby remis, ale i o niego może być Wenezueli bardzo ciężko.

„Albicelestes” znajdują się w o wiele lepszym położeniu niż ich najbliżsi rywale. Argentyna wygrała w eliminacjach trzykrotnie, trzy razy zremisowała i z dorobkiem 12 punktów zajmuje względnie komfortowe drugie miejsce w tabeli eliminacji do mistrzostw świata z Ameryki Południowej. Ekipa Messiego i spółki wyprzedza o 3 punkty Ekwador, tracąc do liderującej Brazylii 6 punktów. Kolejna wygrana mogłaby jednak jeszcze bardziej zbliżyć Argentynę do wyjazdu na mundial, a większy komfort na tym etapie eliminacji to zawsze kusząca perspektywa.

Wenezuela – Argentyna nasze typy

Zmobilizowani koniecznością zdobywania punktów Wenezuelczycy z pewnością postawią Argentynie twarde warunki gry, by w starciu z faworyzowanym rywalem wyszarpać przynajmniej remis. Potencjał ofensywny gości podpowiada jednak, że nawet pomimo takiego scenariusza na ten mecz, Argentyńczycy będą w stanie odnieść kolejne zwycięstwo.

Wenezuela – Argentyna |Typ: powyżej 1.5 goli @1.31 BETFAN

Wenezuela – Argentyna |Typ: Argentyna powyżej 1.5 goli @1.73 BETFAN

Wenezuela – Argentyna kursy bukmacherów

Faworytem spotkania w San Cristobal są goście. Bukmacher BETFAN wycenił zwycięstwo Argentyny po kursie 1.51. Ewentualna wygrana Wenezueli została wyceniona po kursie 6.60, a remis znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 4.15.

Wenezuela – Argentyna fakty meczowe

Wenezuela ma za sobą serię sześciu kolejnych spotkań bez wygranej, w których zdobyła tylko trzy gole

Seria Argentyny z przynajmniej jednym strzelonym golem trwa już od 18 spotkań

Argentyna ma za sobą serię 20 meczów bez porażki

Wenezuela – pięć ostatnich spotkań

Wenezuela – Peru 0:1

Wenezuela – Ekwador 2:2

Kolumbia – Wenezuela 0:0

Brazylia – Wenezuela 3:0

Wenezuela – Urugwaj 0:0

Argentyna – pięć ostatnich spotkań

Argentyna – Brazylia 1:0

Argentyna – Kolumbia 2:1 (1:1)

Argentyna – Ekwador 3:0

Boliwia – Argentyna 1:4

Argentyna – Paragwaj 1:0