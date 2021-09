Radomiak Radom – Pogoń Szczecin 🇵🇱 Typy, kursy (13.09.2021)

Na zako艅czenie si贸dmej kolejki Ekstraklasy kibice w Polsce b臋d膮 mogli obejrze膰 spotkanie Radomiaka Radom z Pogoni膮 Szczecin. Obie dru偶yny p贸ki co pokazuj膮 si臋 z naprawd臋 dobrej strony, wi臋c szykuje si臋 ciekawy mecz jak na standardy Ekstraklasy. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:30)

Gospodarze naprawd臋 dobrze poradzili sobie z przeskokiem pomi臋dzy 1. Lig膮 a Ekstraklas膮. Mimo wszystko do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze wiele spotka艅 i w ka偶dej chwili mo偶e nadej艣膰 kryzys, kt贸ry dla gospodarzy oka偶e si臋 wielkim problemem. P贸ki co fani Radomiaka mog膮 jednak cieszy膰 si臋, 偶e ich dru偶yna jest bli偶ej czo艂贸wki ni偶 do艂u tabeli.

Go艣cie po ostatnim 艣wietnym sezonie maj膮 nadziej臋 na powt贸rzenie tego wyczynu i p贸ki co wydaje si臋, 偶e graczy ze Szczecina b臋dzie sta膰 na walk臋 o podium. Wiadomo jednak, 偶e sezon jest bardzo d艂ugi i prawdopodobnie Pogo艅 nie b臋dzie utrzymywa艂a si臋 w pierwszej tr贸jce przez ca艂y czas. Mimo wszystko go艣cie graj膮 p贸ki co dobrze i jad膮 do Radomia po trzy punkty.

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin nasze typy

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin | Typ: remis @3.25 TOTALbet

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.82 TOTALbet

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Pogo艅 Szczecin. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.50. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.25. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.15.

Radomiak Radom – Pogo艅 Szczecin fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 3 mecz贸w.

Na ostatnich 8 mecz贸w Pogonii w a偶 7 pada艂o mniej ni偶 2.5 bramek.

W ostatnich 5 spotkaniach Radomiaka fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 10.5 rzut贸w ro偶nych.

Radomiak Radom ostatnie pi臋膰 spotka艅

Korona Kielce – Radomiak Radom 1:1

Lechia Gda艅sk – Radomiak Radom 2:2

Radomiak Radom – Warta Pozna艅 1:0

Wis艂a P艂ock – Radomiak Radom 1:0

Radomiak Radom – Legia Warszawa 3:1

Pogo艅 Szczecin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Lech Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 1:1

Pogo艅 Szczecin – Stal Mielec 4:1

Zag艂臋bie Lubin – Pogo艅 Szczecin 2:0

Pogo艅 Szczecin – Piast Gliwice 1:0

Warta Pozna艅 – Pogo艅 Szczecin 1:1