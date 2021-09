🇽🇰 Kosowo – Hiszpania 🇪🇸 Typy, kursy (08.09.2021)

Na zako艅czenie wrze艣niowego zgrupowania, Kosowo zmierzy si臋 w Prisztinie z Hiszpani膮. Wyra藕nym faworytem tej rywalizacji jest ekipa go艣ci.

Kosowo – Hiszpania zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Pi艂karze Kosowa ca艂kiem dobrze radz膮 sobie w trwaj膮cych eliminacjach. Mowa bowiem o jednym zwyci臋stwie, jednym remisie i dw贸ch pora偶kach. Wygrana przypada na wyjazdowy mecz z Gruzj膮. Podzia艂 punkt贸w to z kolei starcie z Grecj膮. Przegrane mecze mia艂y miejsce w rywalizacjach ze Szwecj膮 (0:3) oraz Hiszpani膮 (1:3).

Na fotel lidera grupy B po wygranym 4:0 meczu z Gruzj膮 wskoczy艂a Hiszpania. Pozycja zawodnik贸w Luisa Enrique nie jest jednak taka pewna. Hiszpanie zgromadzili do tej pory 10 punkt贸w w 5 meczach. O jedno oczko mniej ma Szwecja. Trzeba jednak w tym miejscu podkre艣li膰, i偶 Szwedzi rozegrali a偶 o dwa mecze mniej. Oznacza to, i偶 Hiszpania nie ma we w艂asnych r臋kach kwesti臋 bezpo艣redniego awansu.

Kosowo – Hiszpania nasze typy

Hiszpanie nie mog膮 ju偶 pozwoli膰 sobie na strat臋 punkt贸w. Spodziewamy si臋 zatem pewnego zwyci臋stwa go艣ci.

Kosowo – Hiszpania | Typ: Hiszpania wygra do przerwy i ca艂y mecz 1.56 @ BETFAN聽

Kosowo – Hiszpania | Typ: Hiszpania wygra r贸偶nic膮 minimum dw贸ch goli 1.59 @ BETFAN聽

Kosowo – Hiszpania kursy bukmacher贸w

Kosowo – Hiszpania fakty meczowe

Kosowo zanotowa艂o tylko jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

Hiszpania wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W czterech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Kosowo traci艂o minimum jednego gola

Kosowo pi臋膰 ostatnich spotka艅

Kosowo – Grecja 1:1

Gruzja – Kosowo 0:1

Kosowo – Gambia 1:0

Kosowo – Gwinea 1:2

Kosowo – Malta 2:1

Hiszpania pi臋膰 ostatnich spotka艅

Hiszpania – Gruzja 4:0

Szwecja – Hiszpania 2:1

W艂ochy – Hiszpania 2:1 (1:1)

Szwajcaria – Hiszpania 1:2 (1:1)

Chorwacja – Hiszpania 3:5 (3:3)