Empoli – Venezia 🇮🇹 Typy, kursy (11.09.2021)

To nie b臋dzie spotkanie z najwi臋kszym zainteresowaniem w 3. kolejce Serie A. Empoli – Venezia to starcie beniamink贸w. O ile gospodarze cz臋sto bywaj膮 na tym poziomie, o tyle go艣cie wracaj膮 po d艂ugiej nieobecno艣ci. I nie jest to 艂atwy powr贸t…

Empoli – Venezia zapowied藕 (sobota, 15:00)

Pocz膮tek sezonu znacznie trudniejszy pod k膮tem kalendarza ma dru偶yna Empoli. Na dzie艅 dobry Lazio u siebie, a p贸藕niej wyjazd do Juventusu. Jednak nawet w tak trudnych okoliczno艣ciach, uda艂o im si臋 zgarn膮膰 trzy punkty na pocz膮tek. To efekt sensacyjnego triumfu w Turynie. Niewielki udzia艂 w tej wygranej mia艂 Szymon 呕urkowski, kt贸ry trafi艂 do klubu na kolejne wypo偶yczenie. W pierwszych dw贸ch meczach zaliczy艂 26 minut b臋d膮c jednym z rezerwowych. Mamy jednak nadzieje, 偶e w kolejnych spotkaniach dostanie wi臋cej szans i b臋d膮 one d艂u偶sze.

Venezia to wyczekiwany beniaminek. Troch臋 czasu min臋艂o od ich ostatniej przygody z Serie A. Teraz najg艂o艣niej by艂o o ich efektownych strojach. Kapitalnie wygl膮daj膮ce koszulki to jedno, ale na boisku trzeba obroni膰 si臋 jako艣ci膮 pi艂karsk膮. P贸ki co ws艂awili si臋 tym, 偶e Mattia Caldara doprowadzi艂 do kontuzji Piotra Zieli艅skiego w meczu z Napoli. W贸wczas polegli 0:2, a tydzie艅 p贸藕niej Udinese jeszcze poprawi艂o – 0:3. Kr贸tko m贸wi膮c trudny pocz膮tek sezonu.

Empoli – Venezia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Empoli wygra, kurs: 1,80

Venezia wygra, kurs: 4,15

Remis, kurs: 3,85

Empoli – Venezia fakty meczowe

Po dw贸ch kolejkach Empoli ma 3pkt(wygrali z Juventusem i przegrali z Lazio), za艣 Venezia bez punkt贸w – dwie pora偶ki do zera

W poprzednich rozgrywkach dzisiejsi gospodarze wygrali w cuglach Serie B – 73 punkty

Go艣cie byli na pi膮tym miejscu i po pi臋ciu spotkaniach bara偶owych awansowali wy偶ej jako trzecia ekpa

Ostatnie spotkanie na Carlo Castellani odby艂o si臋 w lutym tego roku i by艂o 1:1

Empoli – Venezia typy

Graj膮 u siebie, lepiej weszli w sezon, wi臋c stawiamy na gospodarzy.

Typ: Empoli @ 1,80 BETFAN