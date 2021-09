RB Lipsk – Bayern Monachium 🇩🇪 Typy, kursy (11.09.2021)

Przed nami prawdziwy hit w Bundeslidze. RB Lipsk podejmie dzisiaj Bayern Monachium. Wicemistrzowie Niemiec rozpoczęli ten sezon słabo, czy są oni gotowi na starcie z Bawarskim gigantem?

RB Lipsk – Bayern Monachium zapowiedź (sobota, 18:30)

Co tu dużo mówić, start rozgrywek w wykonaniu zawodników z Lipska w żadnym wypadku nie powala na kolana. Gospodarze w trzech dotychczasowych spotkaniach zaliczyli dwie przegrane oraz wygraną. Szczególnie bolesna musiała być dla fanów zespołu porażka w meczu inauguracyjnym z Mainz wynikiem 0:1. Warto w tym miejscu odnotować, że RB na rzecz Bayernu opuścili w tym okienku Marcel Sabitzer oraz Dayot Upamecano. Będzie to zatem dla nich pierwsza okazja do zagrania przeciwko swojej byłej drużynie.

Bayern po nieco niespodziewanym remisie wynikiem 1:1 w meczu otwarcia z Gladbach, bardzo szybko powrócił na właściwe tory i zanotował dwie kolejne wygrane. Najpierw Bawarczycy wygrali po zaciętej batalii z FC Koelen (3:2), a następnie bez najmniejszych problemów rozgromili Herthę Berlin (3:0). Wyborowe strzelanie rozpoczął już Robert Lewandowski, Polak po trzech meczach ma na swoim koncie już pięć goli!

RB Lipsk – Bayern Monachium nasze typy

Bardzo słaby start sezonu w wykonaniu gospodarzy skłania nas do postawienia na zwycięstwo Bayernu. W świetnej dyspozycji znajduje się Robert Lewnadowski, który nie tylko kapitalnie wszedł w nowy sezon Bundesligi, ale także ma za sobą bardzo udaną przerwę reprezentacyjną. Naszym drugim typem na to starcie będzie zatem bramka RL9.

RB Lipsk – Bayern Monachium |typ: 2 @2.15 Superbet

RB Lipsk – Bayern Monachium |typ: strzelec gola – Robert Lewandowski @1.80 Superbet

RB Lipsk – Bayern Monachium kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana RB Lipsk: 3.15

remis: 3.90

zwycięstwo Bayernu: 2.15

RB Lipsk – Bayern Monachium fakty meczowe

Robert Lewandowski strzelił w trzech kolejkach aż pięć bramek.

Bayern nie przegrał żadnego z trzech dotychczasowych spotkań w lidze.

RB Lipsk przegrało dwa z trzech ligowych meczów.

RB Lipsk pięć ostatnich spotkań

Wolfsburg – RB Lipsk 1:0

RB Lipsk – VFB Stuttgart 4:0

Mainz – RB Lipsk 1:0

Sandhausen – RB Lipsk 0:4

Ajax – RB Lipsk 1:1

Bayern Monachium pięć ostatnich spotkań

Bayern Monachium – Hertha Berlin 5:0

Bremer – Bayern Monachium 0:12

Bayern Monachium – FC Koeln 3:2

Borussia Dortmund – Bayern Monachium 1:3

Borussia Moenchengladbach – Bayern Monachium 1:1