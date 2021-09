🇫🇷 AS Monaco – Sturm Graz 🇦🇹 Typy, kursy (16.09.2021)

Słabo grające Monaco rozpocznie swoją przygodę z Ligą Europy od starcia ze Sturmem Graz. Czy piłkarze z Księstwa zaczną w końcu grać na miarę swoich możliwości i oczekiwań fanów?

AS Monaco – Sturm Graz zapowiedź (czwartek, 21:00)

Co tu dużo mówić, AS Monaco nie rozpieszcza ostatnio swoich sympatyków osiąganymi wynikami. Gospodarze po pięciu kolejkach Ligue 1 mają na swoim koncie tylko jedną wygraną, jeden remis oraz trzy porażki. Tak słabe rezultaty sprawiają, że zespół znajduje się na odległym szesnastym miejscu w tabeli. Defensywa, która pozwoliła rywalom na zdobycie już siedmiu goli to wbrew pozorom nie największy problem ekipy z Lazurowego Wybrzeża. Prawdziwą niemoc drużyna prezentuje bowiem w ofensywie – zaledwie trzy strzelone bramki to jak na drużynie o takiej kadrze wynik po prostu tragiczny.

Zarejestruj się w Noblebet!

Strum Graz w młodym sezonie austriackiej Bundesligi sprawuje się przyzwoicie. Zespół po siedmiu kolejkach jest wiceliderem tabeli, jednak jego strata do Red Bull Salzburg wynosi już aż siedem punktów. Goście nawet jak na warunki ligi austriackiej nie stanowią monolitu w defensywie, dziesięć straconych bramek to niemało, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że niektóre ekipy z dołu tabeli prezentują się w tym aspekcie lepiej od piłkarzy Sturmu.

AS Monaco – Sturm Graz nasze typy

Niestety niestabilna forma Monaco sprawia, że pozwala nam na postawienie na wygraną gospodarzy bez wyrzutów sumienia. Biorąc jednak pod uwagę defensywy obu ekip, stawiamy dzisiaj na BTTS oraz over 2.5 gole. Wydaje się, że przeciwko rywalom z dużo słabszej ligi Monaco będzie w końcu w stanie odblokować się w ofensywie.

AS Monaco – Sturm Graz |typ: BTTS @1.95 Noblebet

AS Monaco – Sturm Graz |typ: over 2.5 gole @1.72 Noblebet

AS Monaco – Sturm Graz kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Noblebet prezentują się następująco:

wygrana Monaco: 1.42

remis: 4.95

zwycięstwo Sturmu: 8.00

AS Monaco – Sturm Graz fakty meczowe

Monaco wygrało w pięciu kolejkach Ligue 1 zaledwie raz.

Monaco w pięciu ligowych meczach zdobyło tylko trzy gole.

Sturm w siedmiu kolejkach austriackiej Bundesligi stracił dziesięć goli.

AS Monaco pięć ostatnich spotkań

AS Monaco – Olympique Marsylia 0:2

Troyes – AS Monaco 1:2

Szachtar – AS Monaco 2:2

AS Monaco – Lens 0:2

AS Monaco – Szachtar 0:1

Sturm Graz pięć ostatnich spotkań

Sturm Graz – Klagenfurt 2:1

Sturm Graz – Bravo 1:1

Admira – Sturm Graz 1:1

Sturm Graz – Mura 2:0

Sturm Graz – Austria Wiedeń 2:2