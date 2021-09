Korona Kielce – Wisła Płock 🇵🇱 Typy, kursy (22.09.2021)

Jeszcze nie tak dawno temu jedni i drudzy rywalizowali w Ekstraklasie. Korona Kielce – Wis艂a P艂ock to jedno ze spotka艅 I rundy Pucharu Polski. To tak偶e spotkanie z podtekstem trenerskim. Mowa oczywi艣cie o osobie Macieja Bartoszka po stronie go艣ci.

Korona Kielce – Wis艂a P艂ock zapowied藕 (艣roda, 20:00)

Maciej Bartoszek w ostatnich latach kilkukrotnie obejmowa艂 zesp贸艂 Korony Kielce. Na og贸艂 dobrze postrzegany w Kielcach, cho膰 to on prowadzi艂 z艂ocisto-krwistych w ostatnim pojedynku tych ekip. Chwil臋 po tym spotkaniu kielczanie spadli do I ligi. Dzisiaj Bartoszek pracuje w P艂ocku i pocz膮tek sezonu jest nie najgorszy w ich wykonaniu. Ograli u siebie Radomiaka, Zag艂臋bie oraz Jagiellonie, a do tego dorzucili remis z Rakowem. Tyle 偶e s膮 ekip膮 w艂asnego podw贸rka, bo 10 punkt贸w zgarn臋li na swoim placu budowy. Poza P艂ockiem najbardziej mog膮 偶a艂owa膰 pora偶ki w 艁臋cznej, gdzie prowadzili 2:0, a sko艅czyli na 2:3.

Korona Kielce to p贸ki co lider I ligi. Rozpocz臋li od serii sze艣ciu zwyci臋stw, ale w ostatnich tygodniach ju偶 tak lekko nie jest. By艂 domowy remis z Miedzi膮, a w miniony weekend domowa pora偶ka z Sandecj膮. To jednak nie zmienia faktu, 偶e nadal dru偶yna Dominika Nowaka przewodzi ligowej stawce. Si艂膮 tej ekipy jest defensywa – ledwie pi臋膰 straconych goli i miano najszczelniejszej obrony ligi obok Miedzi.

Korona Kielce – Wis艂a P艂ock kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Korona wygra, kurs: 2,76

Wis艂a wygra, kurs: 2,54

Remis, kurs: 3,35

Korona Kielce – Wis艂a P艂ock fakty meczowe

Gospodarze prowadz膮 w I lidze po dziewi臋ciu kolejkach ligowych z 22 punktami na koncie

Wis艂a P艂ock ma 10 punkt贸w w Ekstraklasie i jest na 贸smym miejscu

艢rednia goli w meczach z udzia艂em tych ekip sporo si臋 r贸偶ni. W przypadku Korony mowa o dw贸ch bramkach na spotkanie. P艂occzanie to a偶 trzy gole na ka偶de 90 minut

Ostatnie pojedynki tych ekip mia艂y miejsce w sezonie 2019/2020. W贸wczas dwie wygrane Wis艂y i jedna Korony, kt贸ra w贸wczas spad艂a z ligi

Korona Kielce – Wis艂a P艂ock typy

R贸偶nica jednej klasy, ale wbrew pozorom to powinno by膰 wyr贸wnane spotkanie. Ciekawe, jak podejd膮 do niego jedni i drudzy. Wydaje si臋 jednak, 偶e tutaj ewentualny remis i dogrywka s膮 ca艂kiem mo偶liwe.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,70 BETFAN