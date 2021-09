🇮🇹 Milan – Atletico Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (28.09.2021)

Przed meczem AC Milan – Atletico Madryt forma gości pozostawia wiele do życzenia. Gospodarze wtorkowego spotkania, którzy zaczęli tegoroczną przygodę z Ligą Mistrzów od porażki, zrobią więc wszystko, by to wykorzystać i sięgnąć po zwycięstwo.

Milan – Atletico Madryt zapowiedź (wtorek, 21:00)

Start obecnego sezonu jest dla Milanu naprawdę udany. „Rossoneri” zajmują w tabeli Serie A drugie miejsce ze stratą tylko dwóch punktów do Napoli. Humory zawodnikom i fanom mediolańskiej ekipy zepsuł jedynie start Ligi Mistrzów i przegrana 3:2 w meczu z Liverpoolem. Milan potrzebuje więc zacząć punktować również w tych rozgrywkach i na pewno mocno postara się o to w meczu z Atletico.

W przypadku gości z Madrytu ich pozycja w tabeli La Liga może być bardzo myląca, bo choć drużyna Diego Simeone zajmuje w niej czwarte miejsce i traci tylko trzy punkty do Realu Madryt, to dyspozycja „Los Colchoneros” nadal pozostawia wiele do życzenia. Atletico strzela mało bramek, stwarza mało sytuacji bramkowych, a ostatnio dosyć sensacyjnie przegrało 1:0 z Deportivo Alaves.

Milan – Atletico Madryt nasze typy

Mecz Milan – Atletico zapowiada się na zaciętą i wyrównaną rywalizację i całkiem możliwe, że będzie to mecz walki, w którym nie zobaczymy zbyt wielu goli.

Milan – Atletico Madryt | Typ: powyżej 1.5 goli @1.37 BETFAN

Milan – Atletico Madryt | Typ: Milan lub remis @1.55 BETFAN

Milan – Atletico Madryt kursy bukmacherów

Faworytem meczu na San Siro są goście. Superbet wycenił wygraną Atletico po kursie 2.65. Wygrana Milanu znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 2.90, a remis z kursem 3.20.

Milan – Atletico Madryt fakty meczowe