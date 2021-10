Atletico Madryt – Barcelona 🇪🇸 Typy, kursy (02.10.2021)

W najciekawszym meczu 8. kolejki LaLiga, pi艂karze Atletico Madryt zmierz膮 si臋 na w艂asnym obiekcie z Barcelon膮. Czy pogr膮偶ona w kryzysie “Duma Katalonii” zdo艂a wywie藕膰 ze stolicy Hiszpanii przynajmniej jeden punkt?聽

Atletico Madryt – Barcelona zapowied藕 (sobota, 21:00)

Sensacyjn膮 pora偶k臋 w ostatnim ligowym meczu zanotowali pi艂karze Atletico, kt贸rzy przegrali na wyje藕dzie z ekip膮 Alaves 0:1. Cho膰 “Los Rojiblancos” dokonali du偶ych wzmocnie艅 w letnim oknie transferowym, to zawodnikom Diego Simeone z wielkim trudem przychodz膮 zwyci臋stwa. Potwierdza to m.in. mecz w Lidze Mistrz贸w. Co prawda Atletico wygra艂o na wyje藕dzie z Milanem 2:1, ale w艂oski rywal od 29. minuty gra艂 w dziesi膮tk臋. Mimo to, decyduj膮cy gol pad艂 w 97. minucie potyczki i to z rzutu karnego.

I tak gorzej wygl膮da sytuacja Barcelony, kt贸ra dozna艂a dotkliwej pora偶ki w rywalizacji z Benfic膮, przegrywaj膮c 0:3. O formie “Dumy Katalonii” idealnie m贸wi fakt, i偶 Barcelona w dw贸ch spotkaniach Ligi Mistrz贸w nie tylko nie zdoby艂a punktu, ale r贸wnie偶 nie odda艂a celnego strza艂u na bramk臋, nie strzelaj膮c tym samym gola. W LaLiga wyniki ekipy z Camp Nou wygl膮daj膮 nieco lepiej, gdy偶 w pi臋ciu ostatnich meczach pi艂karze Koemana zdobyli 艂膮cznie osiem punkt贸w. Mowa jednak o remisach z takimi ekipami jak Athletic Bilbao, Granada czy Cadiz.

Atletico Madryt – Barcelona nasze typy

Ogromne problemy Barcelony, a tak偶e przeci臋tna gra Atletico w ofensywie sprawiaj膮, i偶 nie spodziewamy si臋 tutaj zbyt wielu goli. Zak艂adamy, 偶e po trzy punkty si臋gn膮 gracze z Madrytu, wygrywaj膮c 1:0 lub 2:0.

Atletico Madryt – Barcelona | Typ: Poni偶ej 2.5 bramki 1.79 @ BETFAN聽

Atletico Madryt – Barcelona | Typ: Atletico wygra mecz 1.88 @ BETFAN聽

Atletico Madryt – Barcelona kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Atletico wygra, kurs: 1.88

Remis, kurs: 3.55

Barcelona wygra, kurs: 4.15

Atletico Madryt – Barcelona fakty meczowe

Atletico zanotowa艂o dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

Barcelona wygra艂a jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Barcelona traci艂a minimum jednego gola

Atletico Madryt pi臋膰 ostatnich spotka艅

AC Milan – Atletico Madryt 1:2

Alaves – Atletico Madryt 1:0

Getafe – Atletico Madryt 1:2

Atletico Madryt – Athletic Bilbao 0:0

Atletico Madryt – FC Porto 0:0

Barcelona pi臋膰 ostatnich spotka艅

Benfica – Barcelona 3:0

Barcelona – Levante 3:0

Cadiz – Barcelona 0:0

Barcelona – Granada 1:1

Barcelona – Bayern Monachium 0:3