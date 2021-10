🇫🇮 Finlandia U19 – Polska U19 🇵🇱 Typy, kursy (06.10.2021)

Zmagania o udzia艂 w mistrzostwach Europy U19 rozpoczyna reprezentacja Polski, kt贸ra w pierwszej rundzie zmierzy si臋 z Finlandi膮. Czy Bia艂o-Czerwoni w dobrych nastrojach wystartuj膮 z kwalifikacjami?聽

Finlandia U19 – Polska U19 zapowied藕 (艣roda, 18:00)

W tym roku reprezentacja Finlandii U19 rozegra艂a dwa spotkania. Oba w ramach star膰 towarzyskich.聽 Finowie na przestrzeni kilku dni dwukrotnie zmierzyli si臋 ze Szwecj膮 i dwa razy wygrali 3:0. Bior膮c pod uwag臋 mecze o stawk臋, reprezentacja Finlandii U-19 rywalizowa艂a w 2019 roku w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Finom nie uda艂o si臋 awansowa膰 do kolejnej rundy eliminacyjnej, gdy偶 zaj臋li trzecie miejsce w grupie.

Po serii spotka艅 bez zwyci臋stwa do meczu podchodz膮 Polacy, kt贸rzy we wrze艣niu zmierzyli si臋 z Norwegi膮 U18 i przegrali 1:2, a nast臋pnie rywalizowali z Dani膮 U19 i r贸wnie偶 musieli uzna膰 wy偶szo艣膰 rywala, notuj膮c pora偶k臋 0:1. Ostatnie zwyci臋stwo naszej kadry m艂odzie偶owej przypada na listopad 2019, gdy Bia艂o-Czerwoni w ramach kwalifikacji do mistrzostw Europy, wygrali grupowe starcie z Kosowem 4:1. Podobnie jak Finowie, Polacy zaj臋li trzecie miejsce w pierwszej rundzie.

Finlandia U19 – Polska U19 nasze typy

Maj膮c na uwadze ostatnie wyniki obu ekip, trudno wskaza膰 na Bia艂o-Czerwonych w kontek艣cie zwyci臋stwa. Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego spotkania, w kt贸rym obie reprezentacje trafi膮 do siatki.

Finlandia U19 – Polska U19 fakty meczowe

Finlandia zanotowa艂a jedn膮 pora偶k臋 w pi臋ciu ostatnich meczach

Polska nie wygra艂a 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Polska traci艂a minimum jednego gola

Finlandia U19 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Finlandia U19 – Szwecja U19 3:0

Wyspy Owcze U19 – Finlandia U19 1:1

Francja U19 – Finlandia U19 2:0

Finlandia U19 – Dania U19 2:1

Polska U19 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dania U19 – Polska U19 1:0

Norwegia U18 – Polska U19 2:1

Polska U19 – Dania U19 1:3

Polska U19 – Niemcy U19 1:1

Polska U19 – Rosja U19 0:4