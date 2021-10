🇨🇳 Chiny – Wietnam 🇻🇳 Typy, kursy (7.10.2021)

Mecz Chiny – Wietnam to spotkanie drużyn, które nie odniosły jeszcze zwycięstwa w trzeciej rundzie kwalifikacji do mistrzostw świata ze strefy azjatyckiej. Oba zespoły powinny być więc w równym stopniu zmotywowane, by zmienić ten stan rzeczy.

Chiny – Wietnam zapowiedź (czwartek, 19:00)

W trzeciej rundzie kwalifikacji Chińczycy odnieśli póki co dwie porażki. Żeby nie stracić zupełnie szans na pozostanie w grze o mundial w konfrontacji z Wietnamem muszą sięgnąć po zwycięstwo. Kolejna porażka znacząco oddali ich od tego celu.

W dokładnie takim samym położeniu są piłkarze Wietnamu. Goście z pewnością postawią więc reprezentacji Chin twarde warunki gry, a o tym, że potrafią to zrobić przekonali się miesiąc temu Australijczycy, którzy pokonali Wietnam tylko 1:0.

Chiny – Wietnam nasze typy

Inicjatywa w czwartkowym meczu powinna należeć do gospodarzy. Możliwe, że w spotkaniu Chiny – Wietnam nie zobaczymy zbyt wielu goli, ale jeżeli już ktoś ma je strzelać zapewne będą to właśnie gospodarze.

Chiny – Wietnam | Typ: powyżej 1.5 goli @1.30 LV BET

Chiny – Wietnam | Typ: Chiny lub remis i powyżej 1.5 goli @1.57 LV BET

Chiny – Wietnam kursy bukmacherów

Faworytem meczu są Chiny. Ich wygrana znajduje się w ofercie LV BET z kursem 1.80. Zwycięstwo Wietnamu znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 4.40, a remis z kursem 3.35.

Chiny – Wietnam fakty meczowe

Chiny wygrały 3 z 5 ostatnich spotkań

Bilans bramkowy Chin w 5 ostatnich meczach: 10-5

Wietnam przegrał 3 ostatnie mecze

Bilans bramkowy Wietnamu w 5 ostatnich meczach: 9-8

Chiny – pięć ostatnich spotkań

Chiny – Japonia 0:1

Australia – Chiny 3:0

Chiny – Syria 3:1

Chiny – Malediwy 5:0

Chiny – Filipiny 2:0

Wietnam – pięć ostatnich spotkań

Wietnam – Australia 0:1

Arabia Saudyjska – Wietnam 3:1

Zjednoczone Emiraty Arabskie – Wietnam 3:2

Malezja – Wietnam 1:2

Wietnam – Indonezja 4:0