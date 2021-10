🇻🇪 Wenezuela – Ekwador 🇪🇨 Typy, kursy (10.10.2021)

Rywalizacja w eliminacjach do mistrzostw 艣wiata strefy CONMEBOL nabiera tempa. W niedzielnym spotkaniu zmierz膮 si臋 ze sob膮 Wenezuela i Ekwador. Zdecydowanym faworytem tego pojedynku s膮 jednak go艣cie, kt贸rzy wci膮偶 pozostaj膮 powa偶nymi kandydatami do wyjazdu na mundial. Wenezuela za to jest jedn膮 z najs艂abszych dru偶yn w grupie, a ich szanse na wyjazd do Kataru s膮 ju偶 czysto matematyczne.聽

Wenezuela – Ekwador zapowied藕 (niedziela, 22:30)

Wenezuela praktycznie nie liczy si臋 ju偶 w grze o awans. Na przestrzeni dziewi臋ciu kolejek uda艂o im si臋 zgromadzi膰 zaledwie cztery punkty, co sprawia, 偶e plasuj膮 si臋 na ostatnim miejscu w grupie eliminacyjnej. Bezbramkowy remis z Urugwajem i zwyci臋stwo z Chile to jedyne pozytywne rezultaty jakie do tej pory uda艂o im si臋 osi膮gn膮膰. Nic nie wskazuje na to, by w niedziele mieli sw贸j bilans punktowy podreperowa膰. Ich rywalem b臋dzie bowiem reprezentacja Ekwadoru, kt贸ra uwa偶ana jest za faworyta tego pojedynku.

Ekwador radzi sobie bowiem w tych eliminacjach znacznie lepiej od swoich niedzielnych rywali. Zajmuj膮 czwarte miejsce w tabeli, jednak w najbli偶szym czasie b臋d膮 zmuszeni odpiera膰 ataki rywali, kt贸rzy znajduj膮 si臋 tu偶 za nimi. Ekwador ma ponadto za sob膮 dwa spotkania, w kt贸rych nie uda艂o im si臋 odnotowa膰 zwyci臋stwa. Nak艂ada to na nich dodatkow膮 presj臋 w meczu z Wenezuel膮. Czy b臋d膮 potrafili sobie z t膮 presj膮 poradzi膰?

Wenezuela – Ekwador nasze typy

Wenezuela – Ekwador | Typ: Ekwador 2.10 @ Betfan

Wenezuela – Ekwador | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola 2.15 @ Betfan聽

Wenezuela – Ekwador kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wenezueli, kurs: 3.75

remis, kurs: 3.20

wygrana Ekwadoru, kurs: 2.10

Wenezuela – Ekwador fakty meczowe

Wenezuela nie wygra艂a od dziewi臋ciu spotka艅

W ostatnich dziesi臋ciu spotkaniach Ekwador zanotowa艂 tylko jedno zwyci臋stwo

Trzy ostatnie mecze tych dru偶yn zako艅czy艂y si臋 remisem

Wenezuela – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Paragwaj – Wenezuela 2:1

Peru – Wenezuela 1:0

Wenezuela – Argentyna 1:3

Wenezuela – Peru 0:1

Wenezuela – Ekwador 2:2

Ekwador – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Urugwaj – Ekwador 1:0

Ekwador – Chile 0:0

Ekwador – Paragwaj 2:0

Argentyna – Ekwador 3:0

Brazylia – Ekwador 1:1