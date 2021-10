🇲🇩 Mołdawia – Dania 🇩🇰 Typy, kursy (09.10.2021)

To powinno by膰 spotkanie do jednej bramki. Zdecydowanym faworytem b臋d膮 go艣cie, kt贸rzy mog膮 po tym meczu zapewni膰 sobie awans do mundialu w Katarze. Najp贸藕niej to si臋 stanie we wtorek, jednak Du艅czycy mog膮 zosta膰 pierwsz膮 dru偶yn膮 z Europy, kt贸ra zabukuje sobie bilet na Bliski Wsch贸d.

Mo艂dawia – Dania zapowied藕 (sobota, 20:45)

R贸偶nica klas w takim meczu b臋dzie nadto widoczna. Dania po kapitalnym Euro, gdzie dopiero w dogrywce odpad艂a po p贸艂finale, teraz podtrzymuje form臋. We wrze艣niowych meczach eliminacyjnych dorzucili trzy wygrane, po tym jak podobnie by艂o w marcu. Zreszt膮 ich eliminacje to prawdziwy festiwal zwyci臋stw. 6 mecz贸w, 6 wygranych i ani jednej straconej bramki. Nie do艣膰, 偶e s膮 wyniki, to ich futbol ogl膮da si臋 z niek艂aman膮 przyjemno艣ci膮. Takich rywali jak Mo艂dawia powinni odprawia膰 z kwitkiem.

Gospodarze w tych eliminacjach zgarn臋li zaledwie jeden punkt. To efekt domowego remisu z Wyspami Owczymi. Poza tym uda艂o si臋 strzeli膰 gola z tym samym rywalem na wyje藕dzie – 1:2 – oraz w domowym spotkaniu z Izraelem – 1:4. Tyle z pozytyw贸w w pi艂ce reprezentacyjnej. P贸艂 偶artem mo偶na powiedzie膰, 偶e to liga mo艂dawska ma swojego reprezentanta w Lidze Mistrz贸w, za艣 Du艅czycy tylko w Lidze Europy…

Mo艂dawia – Dania kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Mo艂dawia wygra, kurs: 30,00

Dania wygra, kurs: 1,10

Remis, kurs: 9,10

Mo艂dawia – Dania fakty meczowe

Dania prowadzi w tabeli grupy F z kompletem punkt贸w. Bilans to: 6-0-0, 22:0

Mo艂dawia zamyka tabel臋 z jednym punktem. Do tej pory na ich koncie tak偶e 3 strzelone oraz 18 straconych bramek(3 na mecz)

W pierwszym meczu w Herning by艂o a偶 8:0, cho膰 by艂 to najni偶szy wymiar kary!

Mo艂dawia – Dania nasze typy

Jednostronny mecz i wysoka wygrana go艣ci – innego scenariusza nie widzimy.

Typ: Dania powy偶ej 2,5 bramki @ 1,62 Superbet

Typ: Dania wygra do 0 @ 1,42 Superbet