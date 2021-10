Stal Mielec – Zagłębie Lubin 🇵🇱 Typy, kursy (18.10.2021)

Spotkanie Stali Mielec z Zag艂臋biem Lubin na papierze nie zapowiada si臋 na najbardziej ciekawe na papierze, ale wbrew pozorom obie dru偶yny w ostatnim czasie graj膮 na naprawd臋 bardzo dobrym poziomie jak na warunki Ekstraklasy i kibice mog膮 spodziewa膰 si臋 ciekawego meczu, kt贸ry dostarczy fanom wielu emocji. Bukmacherzy nie maj膮 zdecydowanego faworyta tego starcia i dlatego w艂a艣nie mo偶na spodziewa膰 si臋 interesuj膮cego meczu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Gospodarze tego starcia mieli by膰 jednym z g艂贸wnym kandydat贸w do spadku w tym sezonie, ale w ostatnim czasie ekipa z Mielca zacz臋艂a gra膰 na naprawd臋 wysokim poziomie i w tym momencie Stal ma ju偶 kilka punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮. Mecz z Zag艂臋biem nie b臋dzie nale偶a艂 do tych naj艂atwiejszych, ale gospodarzy na pewno sta膰 na wygran膮 lub przynajmniej remis.

Go艣cie za to chcieliby wr贸ci膰 do gry w europejskich pucharach, ale na pewno nie b臋dzie to 艂atwe zadanie do wykonania. Mimo wszystko gracze Zag艂臋bi膮 graj膮 w ostatnim czasie na naprawd臋 solidnym poziomie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e jad膮 do Mielca po trzy punkty, kt贸re pozwol膮 ekipie z Lubina utrzyma膰 si臋 wysoko w ligowej tabeli.

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin nasze typy

Bukmacherzy nie maj膮 faworyta tego starcia. Stal w ostatnim czasie gra naprawd臋 bardzo solidnie, a go艣cie do pora偶ki z Jagielloni膮 r贸wnie偶 mieli naprawd臋 bardzo dobry moment. Szykuje si臋 bardzo ciekawy mecz, kt贸ry powinien sta膰 na ca艂kiem wysokim poziomie. Niewykluczony jest podzia艂 punkt贸w, kt贸ry nie zadowoli 偶adnej ze stron.

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin | Typ: remis @3.30 Noblebet

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin | Typ: obie dru偶yny strzel膮 gola @1.65 Noblebet

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin kursy bukmacher贸w

Na zwyci臋stwo Stali Mielec kurs wynosi 2.66. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin, to Noblebet ma na to zdarzenie kurs 3.30. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.66.

Stal Mielec – Zag艂臋bie Lubin fakty meczowe

Stal wygra艂a tylko jeden mecz na ostatnich pi臋膰 swoich spotka艅.

Stal zachowa艂a tylko raz czyste konto na swoich ostatnich pi臋膰 mecz贸w.

Go艣cie na ostatnie cztery ligowe spotkania wygrywali a偶 trzykrotnie.

Stal Mielec ostatnie pi臋膰 spotka艅

Cracovia – Stal Mielec 3:3

Stal Mielec – Radomiak Radom 1:0

Stal Mielec – Wis艂a Krak贸w 1:3

Stal Mielec – Rak贸w Cz臋stochowa 0:3

Jagiellonia Bia艂ystok – Stal Mielec 1:1

Zag艂臋bie Lubin ostatnie pi臋膰 spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Chrobry G艂og贸w 1:1

Zag艂臋bie Lubin – Jagiellonia Bia艂ystok 0:1

Warta Pozna艅 – Zag艂臋bie Lubin 0:2

艢l膮sk Wroc艂aw II – Zag艂臋bie Lubin 0:3

Zag艂臋bie Lubin – Bruk-Bet Termalica 2:1