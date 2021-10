Sparta Praga – Lyon 🇨🇿 🇫🇷 Typy, kursy (21.10.2021)

W czwartkowym spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Europy Sparta Praga zmierzy się przed własną publicznością z francuskim Lyonem. Żadna z drużyn nie zanotowała jeszcze w tym sezonie porażki w tych rozgrywkach i ewentualne zwycięstwo w czwartkowym meczu może być niezwykle istotne w kontekście walki o awans do 1/8 finału Ligi Europy.

Sparta Praga – Lyon zapowiedź (czwartek, 21:00)

Gospodarze nie zawodzą w tym sezonie ani ligowych rozgrywkach, ani w europejskich pucharach. Piłkarze Sparty plasują się obecnie na drugim miejscu w tabeli czeskiej ekstraklasy i ustępują jedynie Viktorii Pilzno. Podobnie w tabeli grupy A Ligi Europy, piłkarze ze stolicy Czech muszą uznać wyższość jedynie Lyonu. W czwartek sytuacja ta może ulec zmianie. Sparta gra u siebie, jednak zawalczenie o pełną pulę może być w tym spotkaniu zadaniem niezwykle wymagającym. Czeski klub nie jest faworytem tego spotkania, ale z pewnością nie mogą być również skazywani na porażkę.

Lyon zaliczył start sezonu, który raczej nie miał wiele wspólnego z tym, który wymarzyli sobie kibice. Goście czwartkowego spotkania z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej i sprawiają wrażenie solidnej drużyny. Od czterech spotkań nie zanotowali porażki w Ligue 1, a ponadto udało się im wyjść zwycięsko z dwóch domowych starć. W Lidze Europy wgląda to nieco lepiej, gdyż podopieczni Petera Bosza rozpoczęli rozgrywki od dwóch wygranych. Jeśli tę serię udałoby się przedłużyć do trzech i w czwartek triumfować w meczu ze Spartą to o awans do kolejnej fazy Lyon mógłby być już względnie spokojny.

Sparta Praga – Lyon nasze typy

Za faworyta tego spotkania uważani są goście, jednak wydaje nam się, że drużyna Sparty nie pozostaje bez szans na osiągnięcie korzystnego dla siebie rezultatu. Bardzo możliwe, że mecz zakończy się bramkowym remisem.

Sparta Praga – Lyon | Typ: remis 3.70 @ Betfan

Sparta Praga – Lyon | Typ: Obie drużyny strzelą gola 1.61 @ Betfan

Sparta Praga – Lyon kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Sparty, kurs: 3.40

remis, kurs: 3.70

wygrana Lyonu, kurs: 2.o3

Sparta Praga – Lyon fakty meczowe

Sparta wygrała pięć ostatnich spotkań

Lyon zanotował ostatnio serię pięciu meczów bez porażki

W czterech z sześciu ostatnich spotkań Lyon tracił przynajmniej jednego gola

Sparta Praga – pięć ostatnich spotkań

Pardubice – Sparta Praga 2:4

Sparta Praga – Slavia Praga 1:0

Sparta Praga – Rangers 1:0

Zlin – Sparta Praga 2:5

Lisen – Sparta Praga 0:3

Lyon – pięć ostatnich spotkań

Lyon – Monaco 2:0

St. Etienne – Lyon 1:1

Lyon – Brondby 3:0

Lyon – Lorient 1:1

Lyon – Troyes 3:1