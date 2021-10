Aston Villa – West Ham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Typy, kursy (31.10.2021)

Jedno z dw贸ch niedzielnych spotka艅 w Premier League. Do Birmingham przyje偶d偶a rozp臋dzony West Ham. M艂oty b臋d膮 faworytem starcia z Aston Vill膮. Jednak gospodarze na w艂asnym boisku dobrze sobie radz膮, wi臋c mog膮 by膰 niewygodnym rywalem dla czo艂贸wki.

Aston Villa – West Ham zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Gospodarze s膮 na trzynastym miejscu w tabeli, ale to m.in. efekt ostatnich kilku spotka艅. Trzeba przyzna膰, 偶e terminarz im nie u艂atwia艂 zadania ostatnimi czasy. Pokonali Manchester United 1:0 na Old Trafford, ale potem przysz艂y starcia z Tottenhamem, Wolves i Arsenalem. W komplecie przegrali, ale za ka偶dym razem przynajmniej raz trafiali do bramki rywala. Zreszt膮 w tym sezonie tylko na Stamford Bridge w lidze nie strzelili gola. W pozosta艂ych meczach zawsze pokonywali bramkarza przeciwnik贸w.

West Ham jest tu偶 za ligowym podium. Czwarte miejsce M艂ot贸w robi wra偶enie. Podobnie zreszt膮 jak ich postawa w kolejnych meczach. W ubieg艂ym tygodniu pokonali Tottenham, wcze艣niej to samo zrobili z Genkiem w Lidze Europy. Zreszt膮 w niej po trzech kolejkach maj膮 komplet punkt贸w i otwart膮 drog臋 do 1/8 fina艂u. W lidze ju偶 17 punkt贸w, a wra偶enie robi postawa wyjazdowa. Cztery delegacje i tylko dwa stracone punkty. Pokonali Newcastle, Leeds i Everton, a jedynie z Southamptonem zremisowali bezbramkowo. Teraz rywal z podobnej p贸艂ki do tych wymienianych, dlatego b臋d膮 faworytem.

Aston Villa – West Ham kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Aston Villa wygra, kurs: 2,85

West Ham wygra, kurs: 2,50

Remis, kurs: 3,45

Aston Villa – West Ham fakty meczowe

Spotkanie trzynastej z czwart膮 dru偶yn膮 w tabeli

Gospodarze punktuj膮 g艂贸wnie u siebie, rozk艂ad punkt贸w 7 do 3 na korzy艣膰 mecz贸w domowych

Z kolei West Ham jest jedn膮 z lepszych ekip na wyjazdach. Poza domem zgarn臋li ju偶 10 punkt贸w w czterech meczach. Lepsz膮 艣redni膮 ma tylko Liverpool, a tak膮 sam膮 Chelsea

M艂oty wygra艂y oba spotkania pomi臋dzy tymi ekipami w ubieg艂ym sezonie: 3:1 w Birmingham i 2:1 u siebie.

Aston Villa – West Ham typy

Na dzisiaj w lepszej dyspozycji s膮 go艣cie z Londynu. Dlatego typujemy zwyci臋stwo dru偶yny 艁ukasza Fabia艅skiego, ale przy okazji spr贸bujemy opcji z golami po obu stronach.

Typ: West Ham @ 2,50 Superbet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,65 Superbet