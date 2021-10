Napoli – Bologna 🇮🇹 Typy, kursy (28.10.2021)

Walczące o powrót po tej kolejce na fotel lidera Napoli podejmie dzisiaj Bolognę. Goście znajdują się obecnie dokładnie w połowie stawki. Czy możliwa jest zatem w tym meczu jakakolwiek niespodzianka?

Napoli – Bologna zapowiedź (czwartek, 20:45)

Napoli to bez wątpienia jedna z topowych drużyn tego sezonu włoskiej Serie A. Podopieczni Spalettiego po dziewięciu kolejkach mają na swoim koncie osiem wygranych oraz remis. Zespół do tego może pochwalić się kapitalnym bilansem bramkowym na poziomie 19:3. To właśnie dzięki niemu, Napoli w przypadku wygranej w dzisiejszym meczu powróci na fotel lidera. Swoje pierwsze punkty gospodarze stracili dopiero w ostatniej kolejce, kiedy to zremisowali bezbramkowo z Romą.

Bologna zajmuje w tym momencie dziesiąte miejsce, co w zasadzie jest idealnym odzwierciedleniem poziomu oraz aspiracji tej ekipy. Podobnie jak w poprzednich latach, przysłowiową piętą Achillesa tej drużyny jest defensywa. W dziewięciu spotkaniach Bologna straciła aż dziewiętnaście goli. Na przestrzeni pięciu ostatnich meczów zespół zanotował tylko jedną wygraną, dwa remisy oraz tyle samo porażek.

Napoli – Bologna nasze typy

Ciężko wyobrazić sobie scenariusz odmienny od tego, w którym to Napoli zdobywa dzisiaj komplet punktów. Stawiamy dzisiaj na łatwą wygraną gospodarzy oraz over 2.5 gole. Ekipa Spalettiego niemal na pewno powróci po tym spotkaniu na fotel lidera Serie A.

Napoli – Bologna |typ: handicap (-1) – Napoli @1.81 BETFAN

Napoli – Bologna |typ: over 2.5 gole @1.50 BETFAN

Napoli – Bologna kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Napoli: 1.31

remis: 5.70

zwycięstwo Bolognii: 8.60

Napoli – Bologna fakty meczowe

Napoli nie przegrało w tym sezonie ligowym ani jednego meczu.

Bologna straciła aż dziewiętnaście goli w lidze.

Napoli wygrało osiem z dziewięciu dotychczasowych spotkań w Serie A.

Napoli pięć ostatnich spotkań

AS Roma – Naspoli 0:0

Napoli – Legia Warszawa 3:0

Napoli – Torino 1:0

Fiorentina – Napoli 1:2

Napoli – Spartak Moskwa 2:3

Bologna pięć ostatnich spotkań

Bologna – AC Milan 2:4

Udinese – Bologna 1:1

Bologna – Lazio 3:0

Empoli – Bologna 4:2

Bologna – Genoa 2:2