Academica Clinceni – Rapid Bukareszt 🇷🇴 Typy, kursy (08.11.2021)

15. kolejka rumu艅skiej 1. Ligi zako艅czy si臋 spotkaniem ostatniej ekipy ligowej tabeli z Rapidem Bukareszt. Zawodnicy z Clinceni maj膮 nadziej臋 na wygranie swojego pierwszego meczu w tym sezonie, ale patrz膮c na ich rywala, to wcale nie b臋dzie 艂atwe zadanie. Mimo wszystko gospodarze nie maj膮 nic do stracenia i na pewno dadz膮 z siebie wszystko. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt zapowied藕 (poniedzia艂ek, 19:30)

Gospodarze tego meczu musz膮 jak najszybciej znale藕膰 spos贸b na wygrywanie mecz贸w w lidze, bo sytuacja tej ekipy jest bardzo s艂aba. Academica p贸ki co zdoby艂a zaledwie cztery punkty, a przecie偶 rozegrano ju偶 czterna艣cie mecz贸w. W tym momencie gospodarze nie maj膮 ju偶 nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki po zawodnikach tej dru偶yny.

Go艣cie co prawda w tabeli s膮 naprawd臋 wysoko, bo na sz贸stej pozycji, ale w ostatnich dw贸ch meczach zdobyli zaledwie dwa punkty. Mimo wszystko zawodnicy Rapidu dobrze wiedz膮, 偶e s膮 w stanie zn贸w wygrywa膰 i mecz z ostatni膮 ekip膮 w tabeli b臋dzie idealnym momentem do zdobycia trzech punkt贸w i podskoczenia o kilka pozycji w g贸r臋.

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt nasze typy

Gospodarze nie wygrali jeszcze meczu w tym sezonie, a go艣cie walcz膮 o miejsca na podium. Z tego w艂a艣nie powodu ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 innego rezultatu ni偶 zwyci臋stwa Rapidu w tym spotkaniu, bo gracze z Clinceni nie graj膮 w tym roku dobrze.

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt | Typ: Rapid Bukareszt @2.12 TOTALbet

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt | Typ: powy偶ej 2.5 goli @2.17 TOTALbet

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Rapid Bukareszt. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.12. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Academica Clinceni – Rapid Bukareszt, to TOTALbet ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwyci臋stwo gospodarzy wyceniane jest po kursie 3.50.

Academica Clinceni – Rapid Bukareszt fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali od 15 mecz贸w.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 15 spotka艅.

Go艣cie nie wygrali od 3 spotka艅.

Academica Clinceni ostatnie pi臋膰 spotka艅

Gaz Metan – Academica Clinceni 1:1

Academica Clinceni – UTA Arad 0:3

Craiova – Academica Clinceni 5:0

Academica Clinceni – Botosani 1:1

FCSB – Academica Clinceni 3:2

Rapid Bukareszt ostatnie pi臋膰 spotka艅

Rapid Bukareszt – Craiova 0:0

Politehnica Timisoara – Rapid Bukareszt 2:0

Dinamo Bukareszt – Rapid Bukareszt 1:1

Rapid Bukareszt – CFR Cluj 2:0

Mioveni – Rapid Bukareszt 1:0