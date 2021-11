🇫🇷 Marsylia – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (04.11.2021)

To zdecydowanie hit mecz贸w Ligi Europy. Mecz dw贸ch znanych marek. Mamy jednak nadziej臋, 偶e nie dojdzie do powt贸rki sprzed dw贸ch tygodni. W Rzymie pad艂 bowiem bezbramkowy remis. Lepszym rozwi膮zaniem by艂oby nawi膮zanie do meczu z 2018 roku, gdy na Velodrome kibice zobaczyli cztery gole.

Marsylia – Lazio zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Dyspozycja jednych i drugich p贸ki co nie robi na nikim wra偶enia w Lidze Europy. Marsylczycy zremisowali komplet mecz贸w. Bramki pad艂y jedynie w pierwszym starciu, gdy pojechali do Moskwy na mecz z Lokomotiwem. Potem 0:0 w Stambule z Galatasaray oraz podobnie w Rzymie. Czas si臋 prze艂ama膰, wszak mowa o dru偶ynie ze sporym potencja艂em ofensywnym, kt贸ry ma kim straszy膰. Jest Payet, Under, a dla nas przede wszystkim Arkadiusz Milik, kt贸ry goli po kontuzji potrzebuje jak tlenu. W lidze OM radzi sobie dobrze – 3 miejsce i 20 strzelonych goli, wi臋c czas to prze艂o偶y膰 na mecze europejskich puchar贸w.

Jeszcze bardziej dziwi膰 mog膮 wyniki Lazio. W艂osi w lidze ze 艣redni膮 prawie czterech goli na mecz. W pucharach tak kolorowo nie jest. Najpierw polegli w Stambule – 0:1, potem by艂a wygrana nad Lokomotiwem 2:0, a dwa tygodnie temu wspomniane 0:0 z Marsylia. Ekipa Maurizio Sarriego nadal jest bardzo chimeryczna. Potrafi膮 wygra膰 derby, pokona膰 Inter, a po chwili dosta膰 lanie od Verony czy Bolonii. Je艣li uda si臋 ustabilizowa膰 form臋, w贸wczas powinno by膰 znacznie lepiej. Zar贸wno w pucharach, jak i w lidze, gdzie s膮 na sz贸stym miejscu.

Marsylia – Lazio kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Marsylia wygra, kurs: 2,30

Lazio wygra, kurs: 3,20

Remis, kurs: 3,55

Marsylia – Lazio fakty meczowe

Mecz drugiej i trzeciej dru偶yny grupy E. Marsylia ma obecnie trzy punkty, oczko wi臋cej Lazio

艢rednia goli z udzia艂em tych ekip nie jest wysoka – 0,66 na spotkanie w przypadku OM oraz 1 w przypadku w艂oskiej ekipy

Dwa tygodnie temu by艂o 0:0 na Olimpico. Ostatni raz te ekipy spotka艂y si臋 na Velodrome w 2018 roku, w贸wczas go艣cie wygrali 3:1

Marsylia – Lazio typy

Otwarty mecz i gole z obu stron. Tego oczekuj膮 postronni widzowie po meczu na Velodrome.

Typ: Obie strzel膮 @ 1,70 Noblebet