🇹🇬 Togo – Senegal 🇸🇳 Typy, kursy (11.11.2021)

Senegal zapewni艂 ju偶 sobie awans do kolejnej fazy afryka艅skich eliminacji do mistrzostw 艣wiata i do spotkania z Togo mo偶e podej艣膰 ze sporym luzem. Pomimo tego bukmacherzy widz膮 w reprezentacji Senegalu zdecydowanego faworyta czwartkowego spotkania. Czy ich przypuszczenia si臋 potwierdz膮?聽

Togo – Senegal zapowied藕 (czwartek, 20:00)

Reprezentacja Togo plasuje si臋 obecnie na drugim miejscu w grupie, kt贸r膮 kompletnie zdominowa艂 Senegal. W czterech kolejkach zdo艂ali zgromadzi膰 cztery punkty i ich strata do lidera wynosi a偶 osiem oczek. Togo zdo艂a艂o, w wyjazdowym meczu, pokona膰 2:1 reprezentacj臋 Kongo i w domowym spotkaniu z ni膮 zremisowa膰. W starciach z Namibi膮 i Senegalem, Togijczykom nie uda艂o si臋 ju偶 wywalczy膰 cho膰by jednego punktu.

Zarejestruj si臋 w Noblebet i odbierz bonus od trzech pierwszych depozyt贸w do 2000 z艂. Po rejestracji przez pierwszy miesi膮c grasz bez podatku! Kliknij TUTAJ.

Czy maj膮c w kieszeni awans na mundial reprezentacja Senegalu pozwoli sobie na chwil臋 s艂abo艣ci? Wydaje si臋, 偶e podopieczni Aliou Cisse znacznie przerastaj膮 pi艂karsk膮 jako艣ci膮 swoich grupowych rywali i nawet pomimo do艣膰 komfortowej sytuacji, w dw贸ch ostatnich spotkaniach r贸wnie偶 nie pozwol膮 sobie na strat臋 punkt贸w. Senegalczycy pokazali swoj膮 si艂臋 w starciach ze wszystkimi grupowymi rywalami. Co ciekawe jednak niemal ka偶da z ekip zdo艂a艂a strzeli膰 go艣ciom czwartkowego spotkania bram臋. Czyste konto Senegal zachowa艂 jedynie w meczu z Togo.

Togo – Senegal nasze typy

Senegal raczej nie pozwoli sobie na wpadk膮 i podopieczni Aliou Cisse powinni poradzi膰 sobie z Togijczykami

Togo – Senegal | Typ: Senegal 1.60 @ Noblebet

Togo – Senegal | Typ: poni偶ej 2.5 gola 1.52 @ Noblebet

Togo – Senegal kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Togo, kurs: 6.50

remis, kurs: 3.60

wygrana Senegalu, kurs: 1.60

Togo – Senegal fakty meczowe

Senegal wygra艂 osiem ze swoich ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w

Togo wygra艂o trzy z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w

W ostatnich dw贸ch wyjazdowych spotkaniach Senegal triumfowa艂 3:1

Togo – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Kongo – Togo 1:2

Togo – Kongo 1:1

Togo – Namibia 0:1

Senegal – Togo 2:0

Gambia – Togo 1:0

Senegal – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Namibia – Senegal 1:3

Senegal – Namibia 4:1

Kongo – Senegal 1;3

Senegal – Togo 2:0

Senegal – RPA 0:0 (0:1)