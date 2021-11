Hiszpania – Szwecja 🇪🇸🇸🇪 Typy, kursy (14.11.2021)

Spotkanie Hiszpanii ze Szwecją zapowiada się na jedne z najbardziej ciekawych podczas tego okienka na mecze reprezentacyjne. Obie ekipy mają nadzieję na osiągnięcie korzystnego dla siebie wyniku w tym starciu i można spodziewać się, że każda z tych drużyn da z siebie sto procent. Gospodarze potrzebują remisu, a goście zwycięstwa do osiągnięcia awansu na mistrzostwa świata i można spodziewać się naprawdę ciekawego meczu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Hiszpania – Szwecja zapowiedź (niedziela, 20:45)

Gospodarze tego starcia przed startem eliminacji na pewno nie spodziewali się, że przed ostatnim meczem będą mieli tylko jeden punkt przewagi nad drugą drużyną w grupie. Hiszpania miała bez większych problemów wygrać z rywalami i awansować na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Wszystko jednak wyjaśni się w tym meczu, który dla Hiszpanów jest bardzo ważny, bo nikt nie chce grać w barażach jeśli można wygrać grupę i zapewnić sobie awans szybciej.

Goście również są pod presją, ale oni potrzebują w tym meczu wygranej i na pewno będzie to dla Szwedów trudne zadanie do wykonania. Wszystko jest w ich rękach i jest to na pewno sytuacja, której goście nie brali pod uwagę na początku walki o awans. O trzy punkty tym meczu z Hiszpanią będzie trudno, ale można spodziewać się walki gości o to pierwsze miejsce do samego końca meczu.

Hiszpania – Szwecja nasze typy

Hiszpanie grając pod ogromną presją na pewno będą w stanie dać z siebie wszystko przed własną publicznością i można spodziewać się, że pomimo oporu Szwecji, to gospodarze wygrają to starcie i awansują na przyszłoroczne mistrzostwa świata.

Hiszpania – Szwecja | Typ: obie drużyny nie strzelą gola @1.51 BETFAN

Hiszpania – Szwecja | Typ: 1. połowa/cały mecz: Hiszpania/Hiszpania @1.95 BETFAN

Hiszpania – Szwecja kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Hiszpania. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 1.41. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Hiszpania – Szwecja, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 4.50. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 8.20.

Hiszpania – Szwecja fakty meczowe

Szwecja nie przegrała z Hiszpanią od trzech meczów

Na ostatnich 9 meczów gospodarzy w aż 6 obie drużyny strzelały gola.

Na ostatnich 8 meczów gości w 5 obie drużyny strzelały gola.

Hiszpania ostatnie pięć spotkań

Grecja – Hiszpania

Hiszpania – Francja 1:2

Włochy – Hiszpania 1:2

Kosowo – Hiszpania 0:2

Hiszpania – Gruzja 4:0

Szwecja ostatnie pięć spotkań

Gruzja – Szwecja

Szwecja – Grecja 2:0

Szwecja – Kosowo 3:0

Grecja – Szwecja 2:1

Szwecja – Uzbekistan 2:1