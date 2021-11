🇫🇷 Francja – Kazachstan 🇰🇿 Typy, kursy (13.11.2021)

Mecz do jednej bramki. Aktualni mistrzowie 艣wiata powinni dzisiaj zapewni膰 sobie awans do katarskiego mundialu. Do szcz臋艣cia potrzebuj膮 pokona膰 Kazachstan. Nikt nie wyobra偶a sobie innego rozwi膮zania, ni偶 pewne zwyci臋stwo.

Francja – Kazachstan zapowied藕 (sobota, 20:45)

W pierwszym meczu pomi臋dzy tymi ekipami w eliminacjach by艂o 2:0. Na wyje藕dzie Tr贸jkolorowi mo偶e nie zachwycili, ale swoje zrobili. W贸wczas jedn膮 z bramek strzeli艂 Ousmane Dembele, kt贸ry akurat wyj膮tkowo by艂 zdrowy. W drugiej po艂owie z kolei rzutu karnego nie wykorzysta艂 Kylian Mbappe. Francuzi w tych eliminacjach jednak nie zachwycaj膮. 12 punkt贸w w sze艣ciu meczach przy takich rywalach to nie jest nic wielkiego. Nie przegrali – 3 wygrane i 3 remisy – ale dwukrotnie dali sobie zabra膰 punkty Ukrai艅com, a ponadto stracili takowe z Bo艣ni膮 u siebie. Wysokich wygranych tez jak na lekarstwo, st膮d ledwie 8 strzelonych goli w sze艣ciu meczach.

Kazachowie zamykaj膮 tabel臋 eliminacyjn膮. Nie wygrali ani jednego meczu i prawdopodobnie na tym si臋 sko艅czy. Uda艂o im si臋 jednak trzykrotnie zremisowa膰. Trzeba przyzna膰, 偶e mieli i maj膮 spory wp艂yw na sytuacje w tabeli. W ko艅cu dwukrotnie zremisowali z Ukrain膮, czym wydatnie pomogli Francuzom w spokojnym bycie na pierwszym miejscu. Dodatkowo podzia艂 punkt贸w w wyjazdowym meczu z Bo艣ni膮. To jednak wszystko, na co by艂o ich sta膰.

Francja – Kazachstan kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Francja wygra, kurs: 1,05

Kazachstan wygra, kurs: 50,00

Remis, kurs: 12,50

Francja – Kazachstan fakty meczowe

Spotkanie lidera z ostatni膮 dru偶yn膮 grupy D. Gospodarze maj膮 dwana艣cie punkt贸w, go艣cie trzy

Francja w przypadku wygranej zapewnia sobie bezpo艣redni awans na mundial w Katarze

Tr贸jkolorowi w tych eliminacjach wygrali trzy mecze i trzy kolejne zremisowali

W pierwszym meczu Francuzi wygrali 2:0 na wyje藕dzie

Francja – Kazachstan typy

Poni偶sza opcja wydaje si臋 idealn膮 na to spotkanie. Trzy gole u siebie przeciwko takiemu rywalowi powinni Francuzi za艂atwi膰 ju偶 w pierwszej po艂owie.

Typ: Francja powy偶ej 2,5 bramki @ 1,47 Superbet