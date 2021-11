🇬🇭 Ghana – RPA 🇿🇦 Typy, kursy (14.11.2021)

Spotkanie pomiędzy reprezentacjami Ghany i Republiki Południowej Afryki zakończy rywalizację w drugiej rundzie afrykańskich eliminacji do mistrzostw świata. Awans do ostatniej fazy uzyska tylko jedna z ekip i wiele wskazuje na to, że będzie to reprezentacja RPA. By awansować Ghana potrzebuje zwycięstwa.

Ghana – RPA zapowiedź (niedziela, 20:00)

Porażka w wyjazdowym meczu z Republiką Południowej Afryki sprawiła, że po przedostatniej kolejce grupowej rywalizacji o awans na mistrzostwa świata, Ghana plasuje się na drugim miejscu w tabeli. Gospodarze stoją więc pod ścianą i aby pozostać w grze o mundial potrzebują wywalczyć w niedzielnym meczu trzy punkty. Ghana jest jednak, w oczach bukmacherów, faworytem tego starcia i to jej dawane są większe szanse przejścia do kolejnego etapu.

W przypadku reprezentacji Republiki Południowej Afryki wszystko przebiegało dotychczas zgodnie z planem. Gościom przydarzył się jednak wyjazdowy remis z Zimbawe, który w kontekście najbliższego meczu może okazać się bardzo kosztowny. Zwycięstwo z Zimbawe sprawiło by bowiem, że sprawę awansu w grupie G mielibyśmy już zamkniętą. Stało się jednak inaczej i w niedzielę RPA potrzebuje przynajmniej remisu.

Ghana – RPA nasze typy

Przez całe eliminacje RPA ciężko pracowało na końcowy sukces i wydaje się, że goście mogą być dodatkowo zmotywowani, by nie wypuścić z rąk awansu.

Ghana – RPA | Typ: remis lub RPA 1.82 @ Betfan

Ghana – RPA | Typ: poniżej 2.5 gola 1.48 @ Betfan

Ghana – RPA kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Ghany, kurs: 1.94

remis, kurs: 3.15

wygrana RPA, kurs: 4.45

Ghana – RPA fakty meczowe

Goście nie przegrali żadnego ze swoich 12 ostatnich meczów

Ghana przegrała jedno z pięciu ostatnich spotkań

Tylko w jednym z pięciu ostatnich meczów RPA, padła więcej niż jedna bramka

Ghana – pięć ostatnich spotkań

Etiopia – Ghana 1:1

Zimbawe – Ghana 0:1

Ghana – Zimbawe 3:1

RPA – Ghana 1:0

Ghana – Etiopia 1:0

RPA – pięć ostatnich spotkań

RPA – Zimbawe 1:0

RPA – Etiopia 1:0

Etiopia – RPA 1:3

RPA – Ghana 1:0

Zimbawe – RPA 0:0