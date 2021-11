Wisła Płock – Cracovia 🇵🇱 Typy, kursy (28.11.2021)

Pierwsze niedzielne spotkanie w Ekstraklasie. Wis艂a P艂ock – Cracovia to debiut nowej trybuny dla gospodarzy. Budowa stadionu trwa niezale偶nie od mecz贸w Nafciarzy. Tym razem fani p艂ockiego klubu b臋d膮 mogli ju偶 zasi膮艣膰 na nowej cz臋艣ci wybudowanego obiektu.聽

Wis艂a P艂ock – Cracovia zapowied藕 (niedziela, 12:30)

P艂occzanie zrobili ze swojego stadionu prawdziw膮 twierdz臋. W siedmiu meczach zgarn臋li a偶 17 punkt贸w. Mowa o pi臋ciu wygranych i dw贸ch remisach. Jedynie Rak贸w Cz臋stochowa oraz Bruk-Bet Termalica Nieciecza wywioz艂y punkty ze stadionu przy 艁ukasiewicza. Poza tym przegrywa艂y tam ekipy pokroju: Wis艂y Krak贸w, Pogoni, Jagiellonii, Radomiaka i Zag艂臋bia. Co ciekawe na wyjazdach Wis艂a P艂ock to kompletnie przeciwie艅stwo. Do tej pory przegrali wszystkie mecze. Jednak w miniony weekend uda艂o im si臋 ogra膰 Wart臋 Pozna艅. Debiutanckiego gola w Ekstraklasie strzeli艂 Rados艂aw Cielem臋cki.

Cracovia ju偶 bez Micha艂a Probierza. Jego miejsce zaj膮艂 Jacek Zieli艅ski. To kolejne podej艣cie tego szkoleniowca do pracy przy Ka艂u偶y. Rozpocz膮艂 dobrze, od wygranej nad Rakowem Cz臋stochowa. Niezwykle efektownym strza艂em popisa艂 si臋 Otar Kakabadze. Gruzin w ko艅cu w pozytywny spos贸b zapisa艂 si臋 protokole meczowym. Pasy znacznie r贸wniej punktuj膮, je艣li chodzi o mecze domowe i wyjazdowe. Maj膮 jednak spore wahania formy. Graj膮 seriami. Teraz po dw贸ch pora偶kach wygrali. By膰 mo偶e to krok w kierunku kolejnej serii zwyci臋stw lub mecz贸w bez pora偶ki. Najd艂u偶sza w tym sezonie ligowym trwa艂a a偶 osiem mecz贸w!

Wis艂a P艂ock – Cracovia kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Wis艂a wygra, kurs: 2,40

Cracovia wygra, kurs: 3,10

Remis, kurs: 3,20

Wis艂a P艂ock – Cracovia fakty meczowe

Spotkanie s膮siad贸w w ligowej tabeli. Dziewi膮ta Wis艂a P艂ock i dziesi膮ta Cracovia. Oba zespo艂y maj膮 jednak po 20 punkt贸w

Nafciarze u siebie zdobyli 17 punkt贸w. Bilans: 5-2-0. Dopiero w minionym weekend zgarn臋li pierwsze punkty na wyje藕dzie – 3 za wygran膮 z Wart膮

W meczach tych ekip pada sporo goli. W spotkaniach Wis艂y 艣rednia to 3,13, w grach Cracovii 2,87 gola na mecz

Ostatni mecz tych ekip w P艂ocku zako艅czy艂 si臋 wygran膮 go艣ci 1:0. Jedynego gola strzeli艂 w贸wczas Florian Loshaj

Wis艂a P艂ock – Cracovia typy

To mo偶e by膰 ciekawe rozpocz臋cie niedzieli. Faworytem gospodarze, kt贸rzy u siebie maj膮 prawdziw膮 twierdz臋.

Typ: Wis艂a @ 2,40 Superbet

Typ: Obie strzel膮 @ 1,85 Superbet