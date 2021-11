🇲🇩 Sheriff Tyraspol – Real Madryt 🇪🇸 Typy, kursy (24.11.2021)

Przedostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrz贸w oznacza dla Realu Madryt, kt贸ry z pewno艣ci膮 nie b臋dzie nale偶a艂 do naj艂atwiejszych. Podopieczni Carlo Ancelottiego w 艣rod臋 zamelduj膮 si臋 w Mo艂dawii, gdzie zmierz膮 si臋 z tamtejszym Sheriffem. Pierwsze spotkanie tych dru偶yn przynios艂o do艣膰 nieoczekiwane rozstrzygni臋cia. Czy tak b臋dzie i tym razem?聽

Sheriff Tyraspol – Real Madryt zapowied藕 (艣roda, 21:00)

Dru偶yna z Naddniestrza rozpocz臋艂a swoj膮 pierwsz膮 przygod臋 z Lig膮 Mistrz贸w w spos贸b wymarzony. Najpierw rozprawili si臋 z Szachtarem Donieck, a nast臋pnie, kiedy wszyscy oczekiwali g艂adkiego zwyci臋stwa gospodarzy, pokonali Real Madryt na Santiago Bernabeu. Przeszkod膮 nie do przej艣cia okaza艂y si臋 dla podopiecznych Jurija Vernyduba spotkania z Interem. W艂osi dwukrotnie pokonali mo艂dawski zesp贸艂 i gospodarze 艣rodowego pojedynku spadli na trzecie miejsce w grupie. Awans do fazy pucharowej Ligi Mistrz贸w wci膮偶 wydaje si臋 mo偶liwy, ale warunkiem koniecznym do tego, by pozosta膰 w grze o 1/8 fina艂u Champions League jest zwyci臋stwo nad Realem Madryt.

Real Madryt ju偶 w 艣rod臋 mo偶e zapewni膰 sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrz贸w. Podopieczni Carlo Ancelottiego musz膮 jednak w 艣rod臋 pokona膰 Sheriffa i udowodni膰, 偶e spotkanie na Santiago Bernabeu by艂o jedynie wypadkiem przy pracy. Zdecydowanego faworyta 艣rodowego pojedynku bukmacherzy widz膮 w艂a艣nie w dru偶ynie Realu. W ostatniej kolejce hiszpa艅skiej La Liga, zesp贸艂 z Madrytu g艂adko pokona艂 Granad臋 i ca艂y czas przewodzi ligowej stawce. Los Blancos s膮 w 艣wietnej formie i wydaje si臋, 偶e je艣li w Naddniestrzu nie zdarzy si臋 nic nieprzewidzianego, to powinni bez problemu przywie藕膰 z Mo艂dawii trzy punkty.

Sheriff Tyraspol – Real Madryt nasze typy

Typuj膮c zwyci臋zc臋 艣rodowego spotkania, nie powinni艣my kierowa膰 si臋 wynikiem z Santiago Bernabeu. Obecnie Real ustabilizowa艂 form臋 i powinien bez problemu poradzi膰 sobie z Sheriffem, nawet pomimo faktu, 偶e wyjazdy do Naddniestrza nie nale偶膮 do najprzyjemniejszych.

Sheriff Tyraspol – Real Madryt | Typ: Real i obie dru偶yny strzel膮 gola 2.41 @ Betfan

Sheriff Tyraspol – Real Madryt | Typ: Multiwynik: 1:2, 1:3 lub 1:4 3.68 @ Betfan

Sheriff Tyraspol – Real Madryt kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Sheriffa, kurs: 11.0

remis, kurs: 6.70

wygrana Realu, kurs: 1.23

Sheriff Tyraspol – Real Madryt fakty meczowe

Real Madryt pozostaje niepokonany od siedmiu spotka艅

Sheriff przegra艂 tylko dwa z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w

3 listopada Inter przerwa艂, trwaj膮c膮 11 mecz贸w, seri臋 domowych zwyci臋stw Sheriffa

Sheriff Tyraspol – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Floresti – Sheriff Tryraspol 1:3

Sheriff Tryraspol – Zimbru 6:0

Sheriff Tryraspol – Inter 1:3

Petrocub – Sheriff Tryraspol 0:2

Sheriff Tryraspol – Saxan Gagauz Yeri 6:0

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Granada – Real Madryt 1:4

Real Madryt – Rayo Vallecano 2:1

Real Madryt – Szachtar 2:1

Elche – Real Madryt 1:2

Real Madryt – Osasuna 0:0