Juventus – Atalanta 🇮🇹 Typy, kursy (27.11.2021)

W jednym z najciekawszych spotka艅 14. kolejki Serie A, Juventus zmierzy si臋 na Allianz Stadium z Atalant膮. Czy “Stara Dama” zgarnie trzy punkty i przybli偶y si臋 do czo艂贸wki?

Juventus – Atalanta zapowied藕 (sobota, 18:00)

Podopieczni Allegriego maj膮 za sob膮 rozczarowuj膮ce spotkanie w Lidze Mistrz贸w. Tury艅ski klub przegra艂 bowiem na Stamford Bridge z Chelsea a偶 0:4 i skomplikowa艂 sobie awans z pierwszego miejsca. W Serie A “Stara Dama” radzi sobie ostatnio ca艂kiem dobrze. Mowa bowiem o zwyci臋stwach w starciach z Fiorentin膮 i Lazio. Aktualnie zesp贸艂 z Turynu jest na 贸smym miejscu w tabeli ze strat膮 czterech punkt贸w do czwartej lokaty.

Na tej pozycji jest Atalanta, kt贸ra r贸wnie偶 zanotowa艂a wynik w Lidze Mistrz贸w poni偶ej oczekiwa艅. Co prawda klub z Bergamo nie przegra艂 meczu, a zremisowa艂 3:3, ale ten rezultat mocno pokomplikowa艂 walk臋 Atalanty o awans do fazy pucharowej. W lidze podopieczni Gasperiniego maj膮 25 punkt贸w i trac膮 siedem oczek do lidera – Napoli.

Juventus – Atalanta nasze typy

Spodziewamy si臋 bramek z dw贸ch stron, a tak偶e minimum trzech goli w meczu. Nie odwa偶ymy si臋 jednak wskaza膰 zwyci臋zcy tego pojedynku.

Juventus – Atalanta | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.57 @ Superbet

Juventus – Atalanta | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.00 @ Superbet

Juventus – Atalanta kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Juventus wygra, kurs: 2.20

Remis, kurs: 3.60

Atalanta wygra, kurs: 3.25

Juventus – Atalanta fakty meczowe

Juventus wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Atalanta zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

Zesp贸艂 z Bergamo nie przegra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

Juventus pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chelsea – Juventus 4:0

Lazio – Juventus 0:2

Juventus – Fiorentina 1:0

Juventus – Zenit 4:2

Verona – Juventus 2:1

Atalanta pi臋膰 ostatnich spotka艅

Young Boys – Atalanta 3:3

Atalanta – Spezia 5:2

Cagliari – Atalanta 1:2

Atalanta – Manchester United 2:2

Atalanta – Lazio 2:2