Leicester City – Legia Warszawa 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇵🇱 Typy, kursy (25.11.2021)

Pora na rewanżowe spotkanie Leicester City z Legią Warszawa. Pierwsze starcie między tymi ekipami zakończyło się skromną wygraną ekipy z Anglii wynikiem 1:0. Czy piłkarzom z Warszawy uda się urwać Lisom punkty?

Leicester City – Legia Warszawa zapowiedź (czwartek, 21:00)

Leicester City nie może zaliczyć tegorocznej przygody z Ligą Europy do udanych. W czterech dotychczasowych spotkaniach Lisy zanotowały dwa remisy, wygraną oraz porażkę. Z pięcioma punktami na koncie oraz bilansem bramkowym 7:7 zespół zajmuje ostatnie miejsce w grupie C. Najlepszym strzelcem gospodarzy jest Daka, który w LE zdobył już cztery bramki, co daje mu trzecie miejsce w klasyfikacji najlepszych strzelców.

Problemów Legii w Lidze Mistrzów nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Zespół po dobrym początku w Lidze Europy zanotował ogromny zjazd zarówno na podwórku krajowym, jak i tym europejskim. Najpierw Legioniści przegrali z Napoli wynikiem 0:3, w starciu rewanżowym górą ponownie byli piłkarze z Włoch, tym razem rywalizacja tych zespołów zakończyła się wynikiem 1:4 na niekorzyść stołecznej ekipy. Bilans bramkowy gości w LE wynosi 3:7.

Leicester City – Legia Warszawa nasze typy

Leicester nie gra ostatnio wybitnie, poziom gry Legii jest jednak ostatnio naprawdę tragiczny. Stawiamy w tym starciu na Leicester z handicapem oraz over 2.5 gole. Niestety nie wydaje się by Legia miała jakiekolwiek szanse na sprawienie niespodzianki.

Leicester City – Legia Warszawa kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentują się następująco:

wygrana Leicester: 1.18

remis: 7.10

zwycięstwo Legii: 14.00

Leicester City – Legia Warszawa fakty meczowe

Legia przegrała cztery mecze z rzędu.

Leicester zajmuje ostatnie miejsce w grupie.

Legia strzeliła w LE tylko trzy gole.

Leicester City pięć ostatnich spotkań

Leicester City- Chelsea 0:3

Leeds – Leicester City 1:1

Leicester City – Spartak Moskwa 1:1

Leicester City – Arsenal 0:2

Leicester – Brighton 3:2

Legia Warszawa pięć ostatnich spotkań

Górnik Zabrze – Legia Warszawa 3:2

Legia Warszawa – Stal Mielec 1:3

Legia Warszawa – Napoli 1:4

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin 0:2

Świt Skolwin – Legia Warszawa 0:1