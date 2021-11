Chrobry Głogów – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (27.11.2021)

W ramach 19. kolejki Fortuna 1 Ligi, Chrobry G艂og贸w zmierzy si臋 na w艂asnym obiekcie z Ark膮 Gdynia. B臋dzie to starcie jedenastej ekipy z 贸smym zespo艂em.聽

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia zapowied藕 (sobota, 12:40)

W 艣rodku tygodnia Chrobry G艂og贸w rywalizowa艂 na wyje藕dzie z Zag艂臋biem Sosnowiec. Po bardzo emocjonuj膮cym starcia Chrobry przegra艂 pojedynek 2:3. Aktualnie klub z G艂ogowa zajmuje jedenaste miejsce w tabeli z przewag膮 sze艣ciu punkt贸w nad stref膮 spadkow膮 i strat膮 o艣miu oczek do pozycji oznaczaj膮cej walk臋 w bara偶ach o awans.

Cztery punkty wi臋cej do tej pory zgromadzi艂a Arka, kt贸ra podchodzi do tego meczu po dw贸ch ligowych pora偶kach. Najpierw zesp贸艂 z Gdyni przegra艂 1:3 z Sandecj膮 Nowy S膮cz, a nast臋pnie musia艂 uzna膰 wy偶szo艣膰 Zag艂臋bia Sosnowiec, notuj膮c pora偶k臋 0:1. Strata Arki do sz贸stej lokaty wynosi dwa oczka.

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia nasze typy

Arka nie jest w wybitnej formie, dlatego nie skre艣lamy w tym pojedynku zespo艂u gospodarzy i typujemy gole z dw贸ch stron.

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.75 @ LV BET

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia | Typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.3 @ LV BET

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Chrobry wygra, kurs: 3.55

Remis, kurs: 3.2

Arka wygra, kurs: 2.15

Chrobry G艂og贸w – Arka Gdynia fakty meczowe

Chrobry wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Arka zanotowa艂a dwa zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich starciach

W trzech z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w Arka traci艂a gola

Chrobry G艂og贸w pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Sosnowiec – Chrobry G艂og贸w 3:2

Chrobry G艂og贸w – Stomil Olsztyn 2:0

Chrobry G艂og贸w – Sandecja Nowy S膮cz 1:0

Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a – Chrobry G艂og贸w聽 2:1

Chrobry G艂og贸w – Mied藕 Legnica 0:0

Arka Gdynia pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Sosnowiec – Arka Gdynia 1:0

Sandecja Nowy S膮cz – Arka Gdynia 3:1

Arka Gdynia – Podbeskidzie Bielsko-Bia艂a 1:0

Mied藕 Legnica – Arka Gdynia 1:0

Lechia Zielona G贸ra – Arka Gdynia 0:1