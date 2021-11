Olimpia – Świt Nowy Dwór 🇵🇱 Typy, kursy (30.11.2021)

Mecz Olimpia Grudziądz – Świt Nowy Dwór Mazowiecki rozpocznie zmagania w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Która z tych drużyn jako pierwsza zamelduje się w ćwierćfinale tych rozgrywek?

Olimpia – Świt Nowy Dwór zapowiedź (wtorek, 12:00)

Mecz w Grudziądzu zapowiada się na zacięte starcie. Oba zespoły występują na co dzień w III lidze, gdzie w ostatnim czasie radzą sobie naprawdę dobrze. Olimpia przegrała zaledwie 1 z 10 ostatnio rozegranych meczów, a goście wypadają pod tym względem niewiele gorzej, bo przegrali tylko jedno spotkanie więcej, a ostatnio są niepokonani od 7 kolejnych meczów.

W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Olimpia ograła 3:0 drugą drużynę Lecha Poznań, natomiast zawodnicy Świtu sensacyjnie wyrzucili z rozgrywek Lechię Gdańsk, którą pokonali 2:1. Bezpośrednia konfrontacja obu zespołów zapowiada się więc naprawdę ciekawie.

Olimpia – Świt Nowy Dwór nasze typy

Wtorkowe spotkanie zapowiada się na wyrównany mecz, w którym nie powinno zabraknąć kilku goli. Bramki powinny paść w nim z obu stron.

Olimpia – Świt Nowy Dwór |Typ: obie drużyny strzelą gola @1.62 Superbet

Olimpia – Świt Nowy Dwór | Typ: powyżej 2.5 goli @1.72 Superbet

Olimpia – Świt Nowy Dwór kursy bukmacherów

Faworytami meczu w Grudziądzu są gospodarze. Wygraną Olimpii Superbet wystawił z kursem 2.05. Zwycięstwo Świtu znajduje się w ofercie tego bukmachera z kursem 3.35, a remis z kursem 3.40.

Olimpia – Świt Nowy Dwór fakty meczowe

Olimpia zdobywała przynajmniej 1 gola w 5 ostatnich spotkaniach

Bilans bramkowy Olimpii w 5 ostatnich meczach: 8-3

Świt wygrał 4 z 5 ostatnio rozegranych meczów

Bilans bramkowy Świtu w 5 ostatnich meczach: 10-2

Olimpia – pięć ostatnich spotkań

Kluczevia Stargard – Olimpia 0:1

Olimpia – Świt Skolwin 1:1

Stolem Gniewino – Olimpia 0:2

Olimpia – Starogard Gdański 1:2

Olimpia – Lech Poznań II 3:0

Świt Nowy Dwór – pięć ostatnich spotkań

Świt – GKS Wikielec 3:1

Świt – ŁKS Łódź II 0:0

Pelikan Łowicz – Świt 1:3

Świt – Broń Radom 3:0

Mamry Giżycko – Świt 0:1

Puchar Polski – inne mecze

We wtorek w innych meczach Pucharu Polski dojdzie m.in. do konfrontacji Korony Kielce z Górnikiem Łęczna. Kto wygra to spotkanie?

