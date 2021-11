Górnik Zabrze – Śląsk Wrocław 🇵🇱 Typy, kursy (03.12.2021)

Interesuj膮co zapowiada si臋 pi膮tkowe spotkanie pomi臋dzy G贸rnikiem Zabrze a 艢l膮skiem Wroc艂aw. Obie ekipy maj膮 w swoich szeregach naprawd臋 dobrych zawodnik贸w jak na standardy Ekstraklasy i na pewno kibice mog膮 oczekiwa膰 starcia na wysokim poziomie. Ci臋偶ko jest wskaza膰 faworyta, ale minimalnie wi臋ksze szanse daje si臋 gospodarzom, kt贸rzy wygrali swoje dwa poprzednie ligowe mecze. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Gospodarze tego meczu po zwyci臋stwie w dw贸ch ostatnich meczach awansowali o kilka pozycji w ligowej tabeli i na pewno kibice ekipy z Zabrza maj膮 nadziej臋, 偶e w pi膮tek ich ulubie艅cy b臋d膮 w stanie wygra膰 po raz trzeci z rz臋du. Nie b臋dzie to 艂atwy mecz dla G贸rnika, ale na pewno gospodarzy sta膰 na pokonanie 艢l膮ska.

Go艣cie za to co prawda wygrali w poprzedni weekend ze Stal膮 Mielec, ale by艂a to trudna przeprawa dla ekipy 艢l膮ska. Mimo wszystko ekipa z Wroc艂awia nie b臋dzie mia艂a w Zabrzu absolutnie nic do stracenia i mo偶na spodziewa膰 si臋 walki ze strony 艢l膮ska, kt贸ry ma nadziej臋, 偶e wr贸ci do dom贸w z przynajmniej jednym punktem.

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw nasze typy

W ostatnich dw贸ch meczach zawodnicy G贸rnika zdobyli sze艣膰 punkt贸w i w meczu przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 na pewno b臋d膮 chcieli pokaza膰 si臋 z jak najlepszej strony. 艢l膮sk zapewne powalczy o dobry wynik, ale w wyjazdowym meczu mo偶e by膰 o to trudno.

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw | Typ: G贸rnik Zabrze @2.47 BETFAN

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw | Typ: powy偶ej 2.5 goli @1.99 BETFAN

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest G贸rnik Zabrze. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.47. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.20. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 2.96.

G贸rnik Zabrze – 艢l膮sk Wroc艂aw fakty meczowe

Go艣cie nie zachowali czystego konta od 4 mecz贸w.

W ostatnich 9 meczach 艢l膮ska fani ogl膮dali wi臋cej ni偶 2.5 goli.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 3 spotka艅.

G贸rnik Zabrze ostatnie pi臋膰 spotka艅

G贸rnik 艁臋czna – G贸rnik Zabrze 1:2

G贸rnik Zabrze – Legia Warszawa 3:2

Radomiak Radom – G贸rnik Zabrze 1:0

G贸rnik Zabrze – Zag艂臋bie Lubin 0:0

艢l臋za Wroc艂aw – G贸rnik Zabrze 1:2

艢l膮sk Wroc艂aw ostatnie pi臋膰 spotka艅

艢l膮sk Wroc艂aw – Stal Mielec 2:1

Pogo艅 Szczecin – 艢l膮sk Wroc艂aw 2:1

艢l膮sk Wroc艂aw – Jagiellonia Bia艂ystok 2:2

Bruk-Bet Termalica Nieciecza – 艢l膮sk Wroc艂aw 4:3

Wis艂a Krak贸w – 艢l膮sk Wroc艂aw 0:5