Warta Poznań – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (6.12.2021)

Pora na poniedzia艂kow膮 rywalizacje w Ekstraklasie. Warta Pozna艅 podejmie w tej kolejce Wis艂臋 Krak贸w. Obie dru偶yny prezentuj膮 聽w ostatnich tygodniach naprawd臋 nisk膮 form臋, dlatego te偶 ci臋偶ko jest w tej rywalizacji wskaza膰 wyra藕nego faworyta.

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Co tu du偶o m贸wi膰, poziom jaki prezentuje Warta jest po prostu tragiczny. Poznaniacy zajmuj膮 w tym momencie ostatnie miejsce w tabeli ze strat膮 punktu do bezpiecznej strefy. Kwestia utrzymania jest zatem jeszcze jak najbardziej otwarta, by by艂o to jednak mo偶liwe zesp贸艂 musi znacz膮co poprawi膰 swoj膮 gr臋. Dwie wygrane, pi臋膰 remis贸w, dziewi臋膰 pora偶ek oraz bilans bramkowy na poziomie 10:21 to wyniki po prostu dramatyczne.

Wis艂a w ostatnich tygodniach gra r贸wnie tragicznie co jej rywale. Pi臋膰 wcze艣niejszych spotka艅 w Ekstraklasie to dla Bia艂ej Gwiazdy cztery pora偶ki oraz tylko jedna wygrana. Wi艣lacy maj膮 w tym momencie pi臋膰 punkt贸w przewagi nad stref膮 spadkow膮, a ich gra 聽tygodnia na tydzie艅 nie tylko nie ulega poprawie, ale wr臋cz zdaje si臋 by膰 co raz gorsza. Go艣cie stracili w tym sezonie ju偶 dwadzie艣cia siedem bramek, co stanowi drugi najgorszy wynik w stawce.

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a Krak贸w nasze typy

Obie dru偶yny graj膮 ostatnio po prostu 藕le, dlatego te偶 ci臋偶ko spodziewa膰 si臋 by kt贸ra艣 z nich mia艂a odnotowa膰 艂atwe zwyci臋stwo. Zar贸wno Warta jak i Wis艂a graj膮 s艂abo w obronie, dlatego tez stawiamy w tym starciu na remis oraz BTTS.

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a Krak贸w |typ: remis @3.10 BETFAN

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a Krak贸w |typ: BTTS @1.82 BETFAN

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera BETFAN prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Warty: 2.75

remis: 3.10

zwyci臋stwo Wis艂y: 2.77

Warta Pozna艅 鈥 Wisla Krak贸w fakty meczowe

Wis艂a przegra艂a cztery z pi臋ciu poprzednich spotka艅.

Warta znajduje si臋 na ostatnim miejscu w tabeli.

Warta traci punkt do bezpiecznej strefy.

Warta Pozn膮艅 pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lech Pozna艅 鈥 Warta Pozna艅 2:0

Warta Pozna艅 鈥 Wis艂a P艂ock 1:2

Piast Gliwice 鈥 Warta Pozna艅 0:1

Warta Pozna艅 鈥 Lechia Gda艅sk 0:2

Warta Pozn膮艅 鈥 Stal Mielec 0:0

Wis艂a Krak贸w pi臋膰 ostatnich spotka艅

Widzew 艁贸d藕 鈥 Wis艂a Krak贸w 1:3

Wis艂a Krak贸w 鈥 Radomiak Radom 0:1

Jageilonia Bia艂ystok 鈥 Wis艂a Krak贸w 3:1

Stal Mielec 鈥 Wis艂a Krak贸w 1:1

Wis艂a Krak贸w 鈥 Cracovia 1:0

