Celtic – Real Betis 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇪🇸Typy, kursy (09.12.2021)

Mecz Celtiku z Betisem będzie w zasadzie spotkaniem o pietruszkę. Żadna z ekip nie jest w stanie zmienić już swojego miejsca w grupie, dlatego też nie wydaje się by którakolwiek z ekip miała w bezpośrednim pojedynku za wszelką cenę starać się o wygraną.

Celtic – Real Betis zapowiedź (czwartek, 21:00)

Celtic zakończy zmagania w grupie na trzecim miejscu. Piłkarze z Glasgow do starcia z Betisem przystępują z sześcioma punktami na koncie. Co za tym idzie, zespół zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Pierwsze spotkaniu Celtiku z Betisem było szalenie emocjonujące. Po wyrównanym boju górą okazali się być piłkarze z Andaluzji. Przegrana wynikiem 3:4 na pewno jednak nie jest dla zawodników ze Szkocji powodem do wstydu.



Betis z kolei skazany jest na finisz na drugim miejscu w grupie. Nawet w przypadku wygranej z Celitkiem oraz wręcz niemożliwej porażki Bayeru w starciu z Ferencvaros, zespoły zrównają się punktami. Ze względu na lepszy bilans starć bezpośrednich to drużyna z Niemiec w takiej sytuacji zakończy fazę grupową na pierwszym miejscu. Manuel Pellegrini będzie mógł zatem poeksperymentować dzisiaj ze składem, nie ma bowiem jakiegokolwiek powodu, dla którego powinien wystawić najmocniejszą jedenastkę.

Celtic – Real Betis nasze typy

Jest to przysłowiowy mecz o pietruszkę, jednak mimo to stawiamy na wygraną gości, którzy wygrali każde z pięciu poprzednich spotkań oraz btts.

Celtic – Real Betis |typ: remis @3.75 LV Bet

Celtic – Real Betis |typ: BTTS @1.50 LV Bet

Celtic – Real Betis kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera LV Bet prezentują się następująco:

wygrana Celtiku: 2.80

remis: 3.75

zwycięstwo Betisu: 2.40

Celtic – Real Betis fakty meczowe

Mecz ten nie ma jakiejkolwiek stawki.

Pierwsze starcie między tymi drużynami zakończyło się wygraną Betisu wynikiem 4:3.

Obie drużyny strzeliły w fazie grupowej po dziesięć bramek.

Celtic pięć ostatnich spotkań

Dundee United – Celtic 0:3

Celtic – Hearts 1:0

Celtic – Aberdeen 2:1

Bayer Leverkusen – Celtic 3:2

Celtic – St. Johnstone 1:0

Real Betis pięć ostatnich spotkań

FC Barcelona – Real Betis 0:1

Alicante – Real Betis 0:4

Real Betis – Levante 3:1

Real Betis – Ferencvaros 2:0

Elche – Real Betis 0:3

