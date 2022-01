Salernitana – Lazio 🇮🇹 Typy, kursy (15.01.2022)

Drugi sobotni mecz w Serie A b臋dzie mia艂 podtekst. Przez wiele lat oba kluby nale偶a艂y do Claudio Lotito. Od tego sezonu zasz艂y ma艂e zmiany, gdy偶 jedni i drudzy s膮 w tej samej lidze. To nadal “mini derby”, cho膰 z wyra藕nym faworytem w dru偶ynie go艣ci.

Salernitana – Lazio zapowied藕 (sobota, 18:00)

Gospodarze to czerwona latarnia ligi i zdecydowanie najgorszy zesp贸艂 w Serie A. Potwierdza si臋 to od pocz膮tku sezonu. Do tej pory zaledwie trzy wygrane. Ostatnia mia艂a miejsce w miniony weekend. 2:1 z Hellas Verona by艂o spor膮 niespodziank膮. Jednocze艣nie przerwali fataln膮 seri臋, kt贸r膮 mieli w ostatnich tygodniach. Jeden remis i sze艣膰 pora偶ek wygl膮da艂o 藕le, a tak uda艂o si臋 teraz doj艣膰 blisko Genoi. Przed beniaminkiem jednak trudne spotkanie ze sto艂ecznym Lazio.

Ekipa Maurizio Sarriego w tym roku jeszcze nie wygra艂a. Najpierw nieoczekiwane 3:3 z Empoli, teraz 1:2 z Interem. Tego drugiego wyniku mog膮 nieco 偶a艂owa膰, wszak by艂y szans臋 nawet na punkt w Mediolanie. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e Ciro Immobile, Siergiej Milinkovi膰-Savi膰, Luis Alberto i Felipe Anderson musz膮 si臋 wzi膮膰 do roboty. Spotkanie w Salerno powinni zdecydowanie wygra膰, je艣li chc膮 goni膰 stref臋 europejskich puchar贸w.

Salernitana – Lazio kursy bukmacher贸w

Noblebet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Salernitana wygra, kurs: 7,55

Lazio wygra, kurs: 1,47

Remis, kurs: 4,65

Salernitana – Lazio nasze typy

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto jest faworytem tego meczu. Zdecydowanie b臋d膮 nim go艣cie, kt贸rzy nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮.

Salernitana – Lazio fakty meczowe

Spotkanie 8. z 20. dru偶yn膮 Serie A. Gospodarze maj膮 na swoim koncie zaledwie 11pkt, go艣cie 32

Salernitana przerwa艂a w miniony weekend serie siedmiu mecz贸w bez wygranej(1 remis i 6 pora偶ek), wygrywaj膮c z Hellas na wyje藕dzie 2:1

Lazio w tym roku jeszcze nie wygra艂o – remis z Empoli 3:3 i 1:2 z Interem

W pierwszym meczu tych ekip wygrali 贸wcze艣ni gospodarze 3:0

Inne sobotnie mecze:

