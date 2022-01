Dortmund – Freiburg 🇩🇪 Typy, kursy (14.01.2022)

Najciekawiej zapowiadaj膮cym si臋 meczem 19. kolejki niemieckiej Bundesligi b臋dzie pojedynek Borussii Dortmund z Freiburgiem. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego starcia oraz potencjalnymi typami na ten mecz!

Borussia Dortmund – Freiburg zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Du偶o emocji mogli prze偶ywa膰 kibice Borussii Dortmund przy okazji pierwszego ligowego starcia w 2022 roku. Ich ulubie艅cy przegrywali ju偶 0:2 z Eintrachtem Frankfurt, jednak ostatecznie wygrali 3:2. Tym samym BVB wykorzysta艂a pora偶k臋 Bayernu Monachium i zbli偶y艂a si臋 do mistrz贸w Niemiec na sze艣膰 oczek. Ewentualne zwyci臋stwo nad Freiburgiem by艂oby kolejnym sygna艂em ostrzegawczym dla lidera, 偶e Borussia nie zamierza poddawa膰 si臋 w walce o tytu艂.

Teraz do Dortmundu zawita SC Freiburg, a wi臋c prawdziwa rewelacja sezonu w niemieckiej Bundeslidze. Podopieczni Christiana Streicha niespodziewanie dla nich samych od d艂u偶szego czasu pozostaj膮 w okolicach strefy awansu do Ligi Mistrz贸w i niewykluczone, 偶e b臋d膮 si臋 bi膰 o Champions League do samego ko艅ca. Pocz膮tek nowego roku by艂 jednak s艂odko-gorzki, bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Freiburg tylko zremisowa艂 z walcz膮c膮 o ligowy byt Armini膮 2:2.

Dortmund – Freiburg kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Dortmund wygra, kurs: 1,53

Remis, kurs: 4,75

Freiburg, kurs: 5,65

Dortmund – Freiburg nasze typy

Wydaje si臋, 偶e po emocjonuj膮cym meczu we Frankfurcie i wydartym zwyci臋stwie pi艂karze BVB znajd膮 si臋 na fali. Dlatego te偶 to w nich widzimy faworyta tej konfrontacji.

Nasze typy Dortmund 1.53 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 3,5 gola w meczu 2.30 Zagraj

Dortmund ostatnie mecze

Frankfurt – Dortmund 2:3

Hertha – Dortmund 3:2

Dortmund – Furth 3:0

Bochum – Dortmund 1:1

Dortmund – Besiktas 5:0

Freiburg ostatnie mecze

Freiburg – Arminia 2:2

Freiburg – Leverkusen 2:1

Union – Freiburg 0:0

Freiburg – Hoffenheim 1:2

Monchengladbach – Freiburg 0:6

Dortmund – Freiburg fakty meczowe

W ostatnich dw贸ch meczach Dortmundu pada艂o po 5 goli

Freiburg przegra艂 tylko 1 mecz spo艣r贸d ostatnich 5

W tabeli obie ekipy dziel膮 2 miejsca i 7 punkt贸w na korzy艣膰 Dortmundu