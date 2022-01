Mainz – Bochum 🇩🇪 Typy, kursy (15.01.2022)

Sobotnia rywalizacja w dziewi臋tnastej kolejce Bundesligi przyniesie starcie dw贸ch dru偶yn ze 艣rodka tabeli. FSV Mainz podejmie bowiem przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 VFL Bochum.聽

Mainz – Bochum zapowied藕 (sobota, 15:30)

Mainz nie radzi sobie w ostatnim czasie najlepiej. Gospodarze sobotniego pojedynku przegrali a偶 trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅. Po rozegraniu osiemnastu spotka艅 podopieczni Bo Svenssona plasuj膮 si臋 na dziesi膮tym miejscu w tabeli i maj膮 na ten moment cztery punkty straty do miejsca gwarantuj膮cego udzia艂 w europejskich pucharach. Jednocze艣nie Mainz nie mo偶e by膰 nadal spokojne o sw贸j ligowy byt, gdy偶 od strefy spadkowej gospodarzy oddzielaj膮 zaledwie sze艣膰 oczek.

Ofensywa Bochum nie stoi w tym sezonie na najwy偶szym poziomie. Pomimo tego, 偶e go艣cie plasuj膮 si臋 po osiemnastu kolejkach na jedenastym miejscu w tabeli to ich dorobek bramkowy pozostawia wiele do 偶yczenia. Bochum strzeli艂o w tym sezonie zaledwie 17 goli, co jest trzecim najgorszym wynikiem w lidze. Zwyci臋stwo w sobotnim meczu pozwoli艂oby pi艂karzom go艣ci przeskoczy膰 Mainz, do kt贸rego Bochum ma tylko punkt straty.

Mainz – Bochum nasze typy

Wed艂ug bukmacher贸w faworytem tego spotkania jest dru偶yna Mainz i wydaje si臋, 偶e gospodarze powinni poradzi膰 sobie z presj膮.

Mainz – Bochum kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Mainz, kurs: 1.74

remis, kurs: 3.65

wygrana Bochum, kurs: 4.80

Mainz – Bochum fakty meczowe

Mainz ponios艂o pora偶k臋 w dw贸ch ostatnich spotkaniach

Bochum przegra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Bochum nie pad艂y wi臋cej ni偶 dwie bramki

Mainz – pi臋膰 ostatnich spotka艅

RB Lipsk – Mainz 4:1

Eintracht – Mainz 1:0

Mainz – Hertha 4:0

Bayern – Mainz 2:1

Mainz – Wolfsburg 3:0

Bochum – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bochum – Wolfsburg 1:0

Bochum – Union Berlin 0:1

Arminia – Bochum 2:0

Bochum – Borussia Dortmund 1:1

Augsburg – Bochum 2:3

