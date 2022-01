Juventus – Udinese 🇮🇹 Typy, kursy (15.01.2022)

Juventus powoli wraca na w艂a艣ciwe tory i pnie si臋 w g贸r臋 tabeli Serie A. W sobot臋 na ich drodze stanie dru偶yna Udinese, kt贸ra postara si臋 przerwa膰 dobr膮 pass臋 podopiecznych Massimiliano Allegriego.聽

Juventus – Udinese zapowied藕 (sobota, 20:45)

Po fatalnym pocz膮tku sezonu Juventus powoli wraca do swojej optymalnej dyspozycji. Trudno powiedzie膰 czy pi艂karze Massimiliano Allegriego zdo艂aj膮 si臋 jeszcze w艂膮czy膰 do walki o mistrzostwo, ale ich forma zas艂uguje na uwag臋. Bianconeri krocz膮 od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa i nie przegrali 偶adnego z siedmiu ostatnich spotka艅. Punkty uda艂o si臋 urwa膰 nawet Napoli, a w Pucharze W艂och Juventus bardzo d艂ugo walczy艂 jak r贸wny z r贸wnym z liderem Serie A – Interem.

W Udinese nie maj膮 a偶 tak wielu powod贸w do optymizmu. Podopieczni Gabriele Cioffiego plasuj膮 si臋 p贸ki co na czternastym miejscu w tabeli Serie A i do trzynastej Verony trac膮 a偶 siedem punkt贸w. O punkty trudno b臋dzie zw艂aszcza w sobotnim starciu z Juventusem, w kt贸rym Udinese z pewno艣ci膮 nie b臋dzie uznawane za faworyta.

Juventus – Udinese nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest Juventus i wszystko wskazuje na to, 偶e Bianconeri powinni poradzi膰 sobie z dru偶yn膮 go艣ci.

Nasze typy Juventus 1.45 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.81 Zagraj

Juventus – Udinese kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Juventusu, kurs: 1.45

remis, kurs: 4.55

wygrana Udinese, kurs: 6.90

Juventus – Udinese fakty meczowe

Juventus przegra艂 tylko jedno z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Udinese wygra艂o trzy spo艣r贸d dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem 2:2

Juventus – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Juventus 1:1

AS Roma – Juventus 3:4

Juventus – Napoli 1:1

Juventus – Cagliari 2:0

Bologna – Juventus 0:2

Udinese – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – Atalanta 2:6

Cagliari – Udinese 0:4

Udinese – Crotone 4:0

Udinese – AC Milan 1:1

Empoli – Udinese 3:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze Serie A

Atalanta – Inter (16.01.2022, niedziela, 20:45)