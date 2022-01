Betis – Alaves 🇪🇸 Typy, kursy (18.01.2022)

W meczu dwudziestej pierwszej kolejki La Liga trzecia siła hiszpańskiej ekstraklasy zmierzy się z drużyną, która zajmuje w tabeli trzecie miejsce od końca. Betis podejmie przed własną publicznością drużynę Deportivo Alaves.

Betis – Alaves zapowiedź (wtorek, 20:00)

Betis nie potrafił triumfować w żadnym z trzech ostatnich spotkań, ale nie zmienia to faktu, że klub z Sewilli prezentuje się w tym sezonie całkiem dobrze. Tuż za półmetkiem rywalizacji drużyna Manuela Pellegriniego plasuje się na trzecim miejscu w tabeli i jeśli uda im się pokonać chwilowy kryzys to mogą być poważnym kandydatem do walki o podium La Liga.

Nieco gorzej od swoich wtorkowych rywali prezentuje się drużyna Deportivo Alaves, która po rozegraniu dwudziestu spotkań znajduje się w strefie spadkowej La Liga. Piłkarze Jose Mendilibara nie wygrali żadnego z pięciu ostatnich spotkań ligowych i w starciu z drużyną Betisu również nie będą faworytami. Alaves musi w najbliższym czasie zacząć regularnie punktować, jeśli chciałby zażegnać niebezpieczeństwo związane ze spadkiem.

Betis – Alaves nasze typy

Zdecydowanym faworytem tego starcia jest drużyna gospodarzy i wydaje się, że podopieczni Manuela Pellegriniego powinni poradzić sobie we wtorek z Alaves.

Betis – Alaves kursy bukmacherów

Bukmacher Superbet przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana Betisu, kurs: 1.57

remis, kurs: 4.25

wygrana Alaves, kurs: 5.90

Betis – Alaves fakty meczowe

Betis nie wygrał żadnego z trzech ostatnich spotkań w lidze

Alaves ma na koncie serię siedmiu meczów bez zwycięstwa

W czterech z pięciu ostatnich spotkań Betisu padały przynajmniej trzy bramki

Betis – pięć ostatnich spotkań

Betis – Sevilla 2:1

Rayo Vallecano – Betis 1:1

Real Valladolid – Betis 0:3

Betis – Celta Vigo 0:2

Athletic Bilbao – Betis 3:2

Alaves – pięć ostatnich spotkań

Alaves – Athletic Bilbao 0:0

Alaves – Real Sociedad 1:1

Villareal – Alaves 5:2

Rayo Vallecano – Alaves 2:0

Linares – Alaves 2:1

