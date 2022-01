Angers – St. Etienne 🇫🇷 Typy, kursy (26.01.2022)

Tragicznie grające St. Etienne zmierzy się dzisiaj na wyjeździe z Angers. Czy gościom uda się w końcu przerwać serię porażek?

Angers – St. Etienne zapowiedź (środa, 19:00)

Angers to w tym sezonie typowy zespół środka stawki. Po 21 kolejkach gospodarze mają na swoim koncie 29 punktów, co z kolei przekłada się na 12 miejsce w tabeli. Angers, co pokazują rezultaty na przestrzeni całych rozgrywek to ekipa grająca w kratkę. Pięć poprzednich kolejek to dla tej ekipy 2 wygrane, 2 porażki oraz remis.

St. Etienne znajduje się w tym momencie w sytuacji podbramkowej. Goście zajmują ostatnie miejsce w lidze, a ich strata do bezpiecznej strefy wynosi aż osiem punktów. Zespół ma na swoim koncie zaledwie 2 wygrane. Co gorsze St. Etienne znajduje się obecnie w trakcie serii 7 kolejnych porażek w lidze. Jeżeli goście nie potrafią szybko swojej gry, to niestety spadek do Ligue 2 okaże się nieunikniony.

Angers – St. Etienne nasze typy

Angers nie należy do tuzów futbolu, jednak w porównaniu z tym co prezentują goście, formę gospodarzy należy określić jako niezłą. Stawiamy w tym meczu na wygraną gospodarzy oraz under 2.5 gole.

Angers – St. Etienne |typ: Angers @2.20 Superbet

Angers – St. Etienne |typ: under 2.5 gole @1.65 Superbet

Angers – St. Etienne kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana Angers: 2.20

remis: 3.30

zwycięstwo St. Etienne: 3.55

Angers – St. Etienne fakty meczowe

St. Etienne przegrało 7 poprzednich ligowych spotkań.

St. Etiennne zajmuje ostatnie miejsce w lidze.

Angers może pochwalić się bilansem bramkowym na poziomie 28:28.

Angers pięć ostatnich spotkań

Angers – Troyes 2:1

Lorient – Angers 0:0

Montpellier – Angers 4:1

Linas Montlhery – Angers 2:0

Angers – Clermont 0:1

St. Etienne pięć ostatnich spotkań

Lyon – St. Etienne 1:0

St. Etienne – Lens 1:2

Jura Sud – St. Etienne 1:4

St. Etienne – Nantes 0:1

Lypn-La Duchere – St. Etienne 0:1

