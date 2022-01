🇪🇨 Ekwador – Brazylia 🇧🇷 Typy, kursy (27.01.2022)

Spotkanie pomi臋dzy Ekwadorem i Brazyli膮 rozpocznie pi臋tnast膮 kolejk臋 rywalizacji o mistrzostwa 艣wiata w strefie CONMEBOL. Pomimo tego, 偶e go艣cie maj膮 ju偶 zapewniony awans na mundial, to nadal pozostaj膮 zdecydowanymi faworytami czwartkowego starcia.聽

Ekwador – Brazylia zapowied藕 (czwartek, 22:00)

Reprezentacja Ekwadoru ma spore szanse, by pojawi膰 si臋 na katarskim mundialu. Gospodarze plasuj膮 si臋 na trzecim miejscu w grupie i maj膮 sze艣膰 punkt贸w przewagi nad czwart膮 Kolumbi膮. Z wydawaniem wyrok贸w musimy si臋 jednak jeszcze wstrzyma膰, bowiem przed Ekwadorem nadal kilka trudnych spotka艅, w kt贸rych o komplet punkt贸w mo偶e by膰 niezwykle trudno. Pierwsze z nich rozegraj膮 ju偶 w czwartek, kiedy ich rywalem b臋dzie reprezentacja Brazylii.

Pi艂karze z kraju kawy znajduj膮 si臋 natomiast ju偶 we w pe艂ni komfortowej sytuacji. Brazylia ju偶 jaki艣 czas temu wywalczy艂a bilety do Kataru i teraz niemaj膮cy na koncie ani jednej pora偶ki Brazylijczycy przygl膮daj膮 si臋 reszcie stawki ze szczytu tabeli. Trudno jednak podejrzewa膰, by Brazylijczycy mieli w tym spotkaniu i艣膰 na r臋k臋 Ekwadorowi. Podopieczni Tite prezentuj膮 si臋 bowiem w tych eliminacjach naprawd臋 znakomicie i na przestrzeni trzynastu mecz贸w dali sobie strzeli膰 tylko cztery bramki.

Ekwador – Brazylia nasze typy

Pomimo tego, 偶e Brazylijczycy maj膮 ju偶 zapewniony awans na mundial, to bukmacherzy nadal widz膮 w nich faworyta czwartkowego starcia. Wydaje si臋 jednak, 偶e Ekwador tak 艂atwo nie odpu艣ci, wi臋c podzia艂 punkt贸w jest w tym spotkaniu jak najbardziej realny.

Nasze typy Remis 3.0 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 2.2 Zagraj

Ekwador – Brazylia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ekwadoru, kurs: 3.45

remis, kurs: 3.0

wygrana Brazylii, kurs: 2.55

Ekwador – Brazylia fakty meczowe

Brazylia straci艂a w ca艂ych eliminacjach tylko cztery gole

Brazylia nie przegra艂a ani jednego meczu eliminacyjnego

Ekwador pozostaje niepokonany od pi臋ciu spotka艅

Ekwador – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Salwador – Ekwador 1:1

Chile – Ekwador 0:2

Ekwador – Wenezuela 1:0

Meksyk – Ekwador 2:3

Kolumbia – Ekwador 0:0

Brazylia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Argentyna – Brazylia 0:0

Brazylia – Kolumbia 1:0

Brazylia – Urugwaj 4:1

Kolumbia – Brazylia 0:0

Wenezuela – Brazylia 1:3

