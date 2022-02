Raków Częstochowa – Wisła Kraków 🇵🇱 Typy, kursy (6.02.2022)

PKO BP Ekstraklasa wraca po zimowej przerwie. W dwudziestej kolejce zmierz膮 si臋 ze sob膮 Rak贸w Cz臋stochowa, kt贸ry b臋dzie stara艂 si臋 zmniejszy膰 strat臋 dziel膮c膮 go od lidera z Poznania oraz Wis艂a Krak贸w, kt贸ra chcia艂aby jak najszybciej za偶egna膰 widmo spadku.聽

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a Krak贸w zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Podopieczni Marka Papszuna mierz膮 w tym sezonie wysoko. Po tym jak nie藕le poradzili sobie w ubieg艂ej edycji europejskich pucharach, teraz ponownie maj膮 ambicj臋, by spr贸bowa膰 swoich si艂 na arenie mi臋dzynarodowej. P贸ki co wszystko idzie w dobrym kierunku, bowiem na p贸艂metku rywalizacji cz臋stochowianie plasuj膮 si臋 na trzecim miejscu w tabeli, a ich strata do lidera nie jest kolosalna. W spotkaniu z Wis艂膮, Rak贸w jawi si臋 jako minimalny faworyt.

Wis艂a na pewno tanio jednak sk贸ry nie sprzeda, gdy偶 w najbli偶szych spotkaniach wa偶y艂 si臋 b臋dzie los krakowian, kt贸rzy wci膮偶 pozostaj膮 powa偶nie zagro偶eni spadkiem. “Bia艂a Gwiazda” zim膮 poczyni艂a kilka wzmocnie艅 i na pewno postara si臋 przeszkodzi膰 ekipie marka Papszuna w zdobyciu pe艂nej puli punkt贸w.

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a Krak贸w nasze typy

Za zdecydowanego faworyta tego spotkania uwa偶ani s膮 pi艂karze Rakowa. Na remis lub zwyci臋stwo Wis艂y Krak贸w kursy s膮 o wiele ni偶sze. Jako 偶e jest to pierwsze spotkanie rundy wiosennej, mo偶e warto spr贸bowa膰 szcz臋艣cia typuj膮c w stron臋 dru偶yny z Krakowa.

Nasze typy Remis lub Wis艂a 2.44 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 2.11 Zagraj

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a Krak贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rakowa, kurs: 1.57

remis, kurs: 4.45

wygrana Wis艂y, kurs: 6.30

Rak贸w Cz臋stochowa – Wis艂a Krak贸w fakty meczowe

Rak贸w wygra艂 trzy spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅 ligowych

Wis艂a przegra艂a trzy ze swoich pi臋ciu ostatnich mecz贸w w lidze

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Rakowa

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w – Zoria 艁uga艅sk 3:2

Rak贸w – Dinamo Batumi 3:3

Rak贸w – Navbahor Namagan 3:0

Rak贸w – Rapid Bukareszt 1:2

Rak贸w – Jagiellonia 5:0

Wis艂a Krak贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Banik Ostrava 1:3

Wis艂a Krak贸w – Ludogorets 1:1

Wis艂a Krak贸w L. Mikulas 3:0

Wis艂a Krak贸w – Bruk-Bet 3:0

Zag艂臋bie Lubin – Wis艂a Krak贸w 2:1

