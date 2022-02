Napoli – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (12.02.2022)

Przed nami kolejny mecz na szczycie w Serie A. Po pora偶ce w derbach, Inter jedzie do Neapolu gra膰 o utrzymanie prowadzenia w lidze. 艁atwo nie b臋dzie, w ko艅cu Napoli to wicelider, kt贸ry traci zaledwie punkt do aktualnego mistrza kraju. Szykuje si臋 wielkie widowisko!

Napoli – Inter zapowied藕 (sobota, 18:00)

Pora偶ka w derbach musia艂a bole膰. W pierwszej po艂owie Inter powinien zamkn膮膰 mecz, ale tego nie uczyni艂. Potem Milan ich wypunktowa艂, a konkretnie Giroud i tyle by艂o z odjechania lokalnemu rywalowi. Nadal s膮 liderem, ale ju偶 tylko punkt przewagi nad Milanem i Napoli, chocia偶 maj膮 w zapasie mecz z Boloni膮. Teraz jednak czas na kluczowy moment sezonu. We wtorek ograli Rom臋 i s膮 w 1/2 fina艂u Coppa Italia. Szkopu艂 w tym, 偶e wypad艂 z powodu kontuzji Alessandro Bastoni. Lada moment Napoli, a potem przecie偶 starcie z Liverpoolem w Lidze Mistrz贸w. Luty b臋dzie dla Interu baaardzo wa偶nym miesi膮cem.

Napoli w minionym tygodniu nieco m臋czy艂o si臋 w Wenecji, ale wywioz艂o komplet punkt贸w i wygra艂o 2:0. Teraz sytuacja zespo艂u jest naprawd臋 dobra. Przed chwil膮 mieli ogromne k艂opoty kadrowe. Covid, kontuzje i Puchar Narod贸w Afryki ich zdziesi膮tkowa艂 na pocz膮tku stycznia. Teraz ju偶 jednak niemal wszyscy s膮 do dyspozycji Luciano Spalettiego. W zasadzie tylko Hirving Lozano si臋 leczy, a reszta mo偶e gra膰. To du偶a warto艣膰, 偶e mo偶na wybiera膰, a nie posy艂a膰 tylko tych, kt贸rzy s膮 po prostu zdrowi. Warto wspomnie膰, 偶e Napoli czeka jeszcze batalia w Lidze Europy, gdzie trafili na Barcelon臋. Pierwszy mecz – na Camp Nou – ju偶 za tydzie艅.

Napoli – Inter kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Napoli wygra, kurs: 2,75

Inter wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs: 3,50

Napoli – Inter typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz w Neapolu, kt贸ry sko艅czy si臋 przede wszystkim wieloma golami, po obu stronach.

Nasze typy Powy偶ej 2,5 1,70 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,80 Zagraj

Napoli – Inter fakty meczowe

Mecz wicelidera z liderem Serie A. Oba zespo艂y dzieli punkt na korzy艣膰 go艣ci, kt贸rzy maj膮 dodatkowo mecz zaleg艂y

Napoli jest po Interze drugim najlepszym zespo艂em w domu – 25pkt w dwunastu meczach. Inter to czwarta ekipa wyjazdowa – 24 oczka w 11 spotkaniach

Czeka nas tak偶e starcie najlepszej ofensywy – Inter i 54 gole oraz najlepszej obrony – Napoli i 16 goli w lidze

W pierwszym meczu by艂o 3:2 dla gospodarzy na San Siro